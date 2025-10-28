Диктант национального единства разъединил еще больше людей.

Скандал вокруг радиодиктанта национального единства не утихает и "перекинулся" на актрису и телеведущую Ольгу Сумскую.

Журналистка Леся Вакулюк опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook пост, в котором напомнила, что Наталья Сумская является прекрасной актрисой, а украинцам стоит воспринимать радиодиктант не так серьезно.

"Как правило, глупости порет Ольга, но я не видела, чтобы так все дружно набрасывались на нее, как на Наталью. Причем, всего лишь за не так, как бы хотелось, прочитанный диктант. Диктант, который должен был бы восприниматься просто как фан, как участие, как игра для всей страны", - написала она.

Видео дня

Ольга Сумская сделала репост этого сообщения, возмутившись такими высказываниями в свой адрес:

"Вы не имеете никакого права писать обо мне в таком тоне... Что это за высказывания? Где вы воспитывались? Где ваша журналистская этика, элементарное уважение? Ужас, просто ужас... Позор вам!".

Напомним, в День украинской письменности и языка украинцы традиционно писали радиодиктант. На этот раз большое количество людей возмутились тем, что Наталья Сумская, которой поручили читать текст писательницы Евгении Кузнецовой, слишком спешила, поэтому они просто не успевали писать.

Вас также могут заинтересовать новости: