Украинский визажист и блогер Егор Андрюшин, который имеет более 300 тысяч подписчиков в Instagram, впервые рассказал о своей личной жизни.

В интервью Радио Люкс 26-летний парень сначала отшутился, что никогда не говорил о личной жизни, потому что ее нет, однако быстро признался, что прямо сейчас влюблен. Они познакомились в приложении для знакомств Tinder:

"Я хочу сказать, что мое сердце уже не совсем свободно. Мне так кажется. Мне кажется, что [я влюблен]. Я вообще никогда никого прям не любил, если честно. Но эта осень вносит свой вклад".

Блогер отметил, что до сих пор не имел отношений, поскольку очень требователен не только к себе, но и к окружающим его людям. "Знаешь, когда мне говорят: "А мне 20 лет, у меня уже было 20 отношений, 20 девушек, 30 парней, развод, дети", - то для меня это немного странно и страшно. Это поверхностно, понимаешь. А для меня качество важнее этих поверхностных муток. Мутки у всех были, есть и будут. А для меня важна человечность, какая-то честность и глубина", - пояснил он.

