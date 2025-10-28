В рейтинг вошли различные модели, включая традиционные автомобили с ДВС, гибриды и электромобили.

Выбор надежного кроссовера является далеко не самой простой задачей. Трудно определить, какие модели способны прослужить годы без серьезных поломок. К счастью, можно обратить внимание на рекомендации экспертов.

В What Car? назвали 10 самых надежных семейных кроссоверов с пробегом. В рейтинг вошли различные модели, включая традиционные автомобили с ДВС, гибриды и электромобили.

ТОП-10 самых надежных семейных кроссоверов:

1. Vauxhall/Opel Grandland

2. Toyota RAV4 PHEV

3. Porsche Macan

3. Kia Niro

5. Toyota RAV4 Hybrid

6. Mazda CX-5 (с бензиновым двигателем)

7. Nissan Qashqai

8. Lexus UX

9. Skoda Kodiaq (с дизельным двигателем)

10. Renault Scenic E-Tech

Самым надежным семейным кроссовером с пробегом признали Opel Grandland, который продается в Великобритании под брендом Vauxhall. Модель второго поколения оказалась даже надежнее своего предшественника.

Единственной проблемой, о которой экспертам сообщили владельцы Opel Grandland, являлись незначительные сбои в работе электрооборудования, не связанные с двигателем. Тем не менее эти дефекты удавалось устранить за день или даже меньше.

Очень надежные гибридные автомобили

Ранее автомобильный эксперт Крис Пайл из JustAnswer рассказал, какие гибридные автомобили являются одними из самых надежных. По его словам, эти модели способны прослужить до выхода на пенсию.

В частности, Пайл порекомендовал обратить внимание на Kia Sportage и Hyundai Sonata. Также он высоко оценил модели Honda Accord, Toyota Corolla, Kia Niro и не только.

