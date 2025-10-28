При бюджете до $100 Intel Core i3 14100F предлагает лучшую производительность по показателю "цена за 1 fps".

Специалисты авторитетного портала Wccftech опубликовали список наиболее удачных процессоров из бюджетного сегмента, которые можно купить осенью 2025 года.

У редакции получился небольшой список из пяти процессоров для экономных геймеров. Невысокая цена совсем необязательно должна быть признаком низкой производительности.

Ryzen 7500F (~6000 грн) – лучший по совокупности всех характеристик. Это один из самых мощных 6-ядерных игровых процессоров, который почти не уступает своим более дорогим аналогам в играх. Кроме того, у этого CPU современная архитектура AM5 и в будущем материнскую плату под него можно будет использовать для установки более мощного решения.

(~6000 грн) – лучший по совокупности всех характеристик. Это один из самых мощных 6-ядерных игровых процессоров, который почти не уступает своим более дорогим аналогам в играх. Кроме того, у этого CPU современная архитектура AM5 и в будущем материнскую плату под него можно будет использовать для установки более мощного решения. Ryzen 5 9600X (~10 000 грн) – "доступная мощь". Несмотря на сохранение той же 6-ядерной/12-поточной конфигурации, что и в Ryzen 7500F, он использует архитектуру Zen 5 и более высокие тактовые частоты для повышения производительности.

(~10 000 грн) – "доступная мощь". Несмотря на сохранение той же 6-ядерной/12-поточной конфигурации, что и в Ryzen 7500F, он использует архитектуру Zen 5 и более высокие тактовые частоты для повышения производительности. Intel Core i5 14600K (~11 000 грн) – альтернатива от "синих". Этот чипсет имеет солидный разгонный потенциал и хорошо подходит как для работы, так и для игр.

(~11 000 грн) – альтернатива от "синих". Этот чипсет имеет солидный разгонный потенциал и хорошо подходит как для работы, так и для игр. Ryzen 5 8600G (~8000 грн) – лучший гибридный процессор. Это оптимальный вариант для тех, кто не планирует покупать дискретную видеокарту и кому достаточно 1080р-гейминга на средних настройках

(~8000 грн) – лучший гибридный процессор. Это оптимальный вариант для тех, кто не планирует покупать дискретную видеокарту и кому достаточно 1080р-гейминга на средних настройках Intel Core i3 14100F (~4000 грн) – лучший по соотношению "цена за FPS". Менее чем за 100 долларов можно получить процессор, который "тянет все" и способен обеспечит полную загрузку подавляющего большинства GPU из массового сегмента.

Согласно актуальной статистике Valve, 58% компьютеров, зарегистрированных в Steam, используют процессоры Intel. На AMD приходится 41%, но эта цифра растет каждый месяц.

УНИАН сообщал, что видеокарты, процессоры и другая техника скоро могут сильно подорожать. Администрация Трампа собирается привязать пошлины на импортную электронику к числу чипов в ней.

