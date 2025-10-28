Председатель сельсовета угрожал журналистам, а правоохранители начали расследование.

На Сумщине, в российском приграничье, продолжается самый громкий земельный скандал последних месяцев: местный сельсовет присвоил себе своим же решением - без судов и соблюдения законных процедур - огромные площади сельскохозяйственных земель, и отдал их в аренду фермеру по абсолютно нерыночной заниженной цене.

История началась еще в начале октября, когда к журналистам различных изданий начали поступать многочисленные жалобы жителей местного дома ухода за людьми почтенного возраста. Пенсионеры сообщили, что руководство заведения заставляет их переписать их земельные паи в обмен на улучшение условий пребывания в государственном медико-социальном учреждении.

Уже на месте событий журналисты выяснили, что в этом селе - Синевцы - происходят странные схемы с землей. В частности, состоялась большая сделка - 670 гектаров, которые принадлежали умершим людям (так называемое выморочное наследство), отошли в пользование сельсовета без решения суда. Затем эту землю сдали в аренду.

После того, как расследование вышло в национальном марафоне "Единые новости", председатель Сумской ОГА Олег Григоров обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить информацию и дать ей правовую оценку.

По информации источников УНИАН, уже идет досудебное расследование и происходят проверки. Но никаких изменений в деятельности Синевского сельсовета или объяснения ситуации не произошло. Председатель сельсовета Олег Тихоненко, который во время съемки сюжета угрожал журналистам, что их "примут" после его звонка, до сих пор свободно гуляет на свободе. Также, источники в сельсовете утверждают, что он якобы начал уничтожать доказательства по делу - протоколы заседаний совета, где принимались незаконные решения по присвоению земли.

Корреспонденты УНИАН наведались к Тихоненко, чтобы пообщаться по поводу земельной сделки, но ни по месту работы, ни вообще в Сумской области его не нашли. Оказалось, что глава Синевского сельсовета отправился в Хмельницкую область - на аграрный форум. Съемочная группа УНИАН поехала за ним на Запад, однако и на форуме поймать Тихоненко не удалось - он его покинул еще до завершения.

В конце концов, встреча с главой пограничного сельсовета все же состоялась - под Житомиром на заправке. К сожалению, господин Тихоненко отказался вменяемо общаться с журналистами, комментировать свою деятельность и ничего не ответил на вопрос о возможном уничтожении им доказательств аферы.

Другие земельные скандалы

Стоит отметить, что "земельное рейдерство" в Украине происходит регулярно, включая военное время. Самыми громкими из них стали разоблаченная в 2023 году коррупционная схема со взятками за заниженную оценку земли в Черкасской области, которую покупали за бесценок, а продавали втридорога - было заключено более 40 тысяч "сделок" на 77 тыс. га. По данным правоохранителей, ущерб составил миллионы грн. Еще один громкий эпизод произошел в Днепропетровской области, где было незаконно присвоено 450 га сельхозземель в Самарском районе с помощью поддельных протоколов пайщиков и фиктивных договоров. Прокуратура возбудила дело по ст. 190 УК.

Вас также могут заинтересовать новости: