По словам очевидцев, в городском совете проводятся обыски.

Мэру Одессы Геннадию Труханову, который лишен гражданства Украины, сообщили о подозрении в рамках производства открытого по факту гибели людей во время ливня, который произошел в Одессе 30 сентября.

Как подтвердили УНИАН источники в правоохранительных органах, подозрение Труханову вручили вечером 28 сентября.

"Фигуранту производства инкриминируют ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность, повлекшая гибель людей", - сказал правоохранитель.

Якобы подозрение фигуранту дела вручили на парковке. Кроме Труханова в деле фигурируют еще несколько сотрудников городского совета.

Напомним, 30 сентября в Одессе произошел аномальный ливень, подтопивший почти весь город. По официальным данным 9 человек, в том числе ребенок, захлебнулись в воде и погибли. Среди них - целая семья, утонувшая в доме, где жила. Причины смерти еще двух лиц, найденных впоследствии, устанавливаются. Из-за ливня повреждены сотни зданий, люди оставляли на дорогах автомобили и шли пешком, чтобы спастись от потопа, общественный электротранспорт не работал. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая гибель людей).

14 октября мэра Одессы Геннадия Труханова лишили гражданства Украины, потому что, по данным СБУ, он имеет гражданство РФ и действительный загранпаспорт РФ. Сам Труханов утверждает, что никогда не был гражданином РФ, а фото тиражируемых документов - подделка. Он также заявил, что решение о лишении гражданства Украины будет оспариваться в суде.

15 октября президент Владимир Зеленский издал указ о создании Одесской городской военной администрации, ее руководителем назначен Сергей Лысак, до этого занимавший должность начальника Днепропетровской ОВА.

В то же время, с 16 октября обязанности городского головы исполняет секретарь Одесского городского совета Игорь Коваль.

Зеленский заявил журналистам, что решение об лишении гражданства Труханова не имеет политического подтекста, а базируется на данных правоохранительных органов и связано с безопасностью Одессы, которая является стратегически важным городом.

