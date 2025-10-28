Россияне заявляют, что Украина применила эти ракеты в ночь с 26 на 27 октября.

Российские пропагандистские Telegram-каналы публикуют видеоролики, на которых якобы зафиксирован пролет украинской ракеты FP-5 "Фламинго". Пока официальные источники Украины и России не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Один из таких Telegram-каналов опубликовал видео, на котором неизвестный воздушный объект пролетает мимо объектива камеры. Автор заявил, что на этом видео зафиксирован пролет ракеты "Фламинго" во время массированной атаки по России в ночь с 26 на 27 октября.

Как пишет Militarnyi, не стоит полностью исключать такую возможность. В издании отметили, что часть опубликованных материалов имеет признаки, характерные для полета крылатых ракет.

Многие опубликованные видеоролики имеют низкое качество, из-за чего трудно идентифицировать воздушную цель. Более того, эти видео в основном распространяют российские пропагандистские ресурсы без независимых подтверждений.

Пакета "Фламинго" уже имела успешное боевое применение на поле боя

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская ракета "Фламинго" имела успешное боевое применение. По его словам, неоднократные использования, вместе с системой "Рута", показали "действенный результат".

Зеленский поделился, что Украина планирует масштабировать применение ракеты "Фламинго" уже в этом году. Украинский лидер отметил, что Украина работает над тем, чтобы перейти от единичных случаев использования этих систем к более массовым.

