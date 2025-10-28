Аналитик убежден, что это отличный результат эффективного применения наших ресурсов.

Благодаря успешным ударам ВСУ по дамбе в районе Белгорода затапливаются окопы россияне. Об этом рассказал военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба Владислав Селезнев.

"Прилеты по дамбе в районе Белгорода - это абсолютно прикладная история, потому что разрушая эту плотину, мы затапливаем окопы россияне, которые там обильно накопаны в районе Безлюдовки, и в районе Новой Таволжанки, в районе Граховки. Каждый может открыть карту, посмотреть, что именно эти населенные пункты находятся в пойме реки Оскол, которая на определенном промежутке перекрыта дамбой Белгородского водохранилища", - сказал он в эфире Эспрессо.

По его словам, подтопление происходит постепенно, а гражданскому населению эта угроза не несет проблем.

"А вот военным, которые находятся там, несет и мы имеем уже немало фото и видеоподтверждений этих проблем. И ключевое, как всегда, дьявол кроется в деталях. Когда-то в довоенное время, я бывал вблизи этой дамбы и мостик, который находится несколько ниже по течению автомобильный, я его так же переходил, имея возможность оценить масштаб, объемы той самой плотины и Белгородского водохранилища", - считает он.

По мнению эксперта, что если и дальше будет происходить утечка воды, проблемы у россиян будут в частности на Волчанском направлении.

"Впоследствии река Оскол сильно затопит не только инженерные фортификации, блиндажи, окопы, а и разрушит все переправы, которые враг активно использует для обеспечения логистики своих войск, действующих на направлении на Волчанск, а также на направлении на Липцы", - отметил Селезнев.

Аналитик убежден, что это отличный результат эффективного применения наших ресурсов. Он добавил:

"Он создает серьезные проблемы для российской логистики и я уверен в том, что дальше будет. Какая судьба в дальнейшем будет ждать российских воинов, которые оказались отрезанными от основных сил течением реки Северский Донец, увидим позже. То, что им там будет туго, особенно при условии того, что впереди нас ждут период с низкими температурами, это факт".

Удар плотины Белгородского водохранилища

Ранее военный эксперт Иван Тимочко заявлял, что из-за ударов Сил обороны по российской дамбе под Белгородом, значительное количество оккупантов будет вынуждено полностью переформатировать всю свою логистику и расположение на позициях.

