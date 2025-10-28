С помощью дронов украинцы смогли подавить попытки врага захватить как можно больше территорий Украины.

22 октября 2025 года украинские военные освободили село Кучеров Яр на Покровском направлении в Донецкой области, которое с середины августа находился под российской оккупацией. Защитники взяли в плен около 50 россиян, а в населенном пункте уже возвышается украинский флан.

Почему освобождение села Кучеров Яр имеет большое значение

Эта победа не только имеет важное значение для контроля над регионом вокруг Доброполья, но и подчеркивает фундаментальную слабость текущей наступательной стратегии России, говорится в материале Forbes. Россиянам становится все труднее удерживать захваченные территории.

В издании отметили, что оборонительные линии Украины растянулись примерно на 1000 км, а из-за ограниченных человеческих и материальных ресурсов приходится уделять внимание обороне определенных участков фронта. Врагу иногда идается прорваться через укрепленные участки из-за регулярных российских атак.

Тем не менее успехит России за последний год были минимальными, подчеркнули в издании. Одной из главных причин является то, что Украина значительно увеличила темпы производства FPV-дронов и оптоволоконных беспилотников с новыми технологиями.

Как украинские войска уничтожают врага

В материале говорится о том, что украинские дроны создали "зоны уничтожения" перед линиями Сил обороны, где они сдерживают российские войска. При обнаружении врага беспилотники либо вступают в прямой бой, либо передают координаты цели артиллерийским подразделениям. Эти "зоны уничтожения" доказали свою способность останавливать бронетехнику и крупные военные формирования.

Такая тактика оказалась очень эффективной против механизированных штурмов врага. Тем не менее против небольших групп солдат она уже не так эффективна.

В издании объяснили, что пехотные группы россиян или оккупанты на мотоциклах/квадроциклах труднее обнаружить дроном и нацелиться на них. Для поражения таких целей также требуется большое количество беспилотников, поскольку они рассредоточены.

Это привело к тому, что многие попытки штурмов россияне в ходе летнего наступления проводиили с помощью небольших групп солдат. Такие атаки достигли ограниченного успеха, но ценой чрезвычайно высоких потерь.

В издании подчеркнули, что уже долгое время Россия полагается на тактику изматывания украинских войск. В рамках этой стратегии оккупанты жертвуют большим количеством солдат, чтобы создать бреши в обороне Украины. Тем не менее в последнее время эта тактика оказалась малоэффективной.

В издании считают, что такой подход мог бы сработать, если бы россияне могли закрепляться на захваченных позициях. Тем не менее они остаются позади "зон уничтожения", которые продолжают действовать после атак.

Кроме того, как только украинские войска определяют, где атакуют россияне, они могут сконцентрировать дроны для нанесения ударов по подкреплениям и линиям снабжения, входящим в этот район, объяснили в издании. В результате российские подразделения остаются в небольших изолированных районах.

В издании считают, что возвращение контроля над населенным пунктом Кучеров Яр является только началом. Вероятнее всего, в ближайшем будущем Украина сможет добиться еще больших успехов на фронте.

Почему РФ не удается захватить Покровск

Ранее в The Washington Post писали, что в конце лета 2024 года российские войска почти захватили город Покровск в Донецкой области. Тем не менее спустя более чем год ВСУ крепко держатся за этот ключевой логистический узел в регионе.

Украинский офицер на условиях анонимности рассказал журналистам, что на южной стороне Покровска скопилось от 200 до 250 российских военных. Он отметил, что уличные бои продолжаются.

Кроме того, к Покровску прибыли украинские спецподразделения и штурмовые отряды. Они помогают укрепить оборону города и подавить российские войска.

В издании подчеркнули, что, по данным 7 корпуса десантно-штурмовых войск Украины, который ведет бои в Покровске, у россиян в настоящее время нет полного контроля ни над одним из районов Покровска.

