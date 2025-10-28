Решение было принятно одновременно с переизбранием председателя "УЗ".

В наблюдательном совете "Укрзализныци" переизбрали своим председателем Гепарда Хафера, тогда как заместителем председателя назначили Сергея Лещенко.

Об этом сообщила пресс-служба государственной компании железнодорожного транспорта.

"Члены наблюдательного совета АО "Укрзализниця" на своем первом заседании в октябре 2025 года избрали Гепарда Хафера председателем, Сергея Лещенко - заместителем председателя наблюдательного совета", - говорится в заявлении.

Гепард Хафер - ученый и известный эксперт по логистике. Он имеет опыт работы в немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn. Хафер присоединился к "Украинской железной дороге" как независимый член в 2018-2019 годах и стал председателем наблюдательного совета в феврале 2022 года.

Что касается его заместителя, Сергея Лещенко, то он хорошо известен в Украине как политик и журналист. Лещенко был народным депутатом Украины VIII созыва и членом Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Напомним, ранее правительство утвердило новый состав наблюдательного совета "Укрзализныци". Как сообщалось, его независимых членов отобрали по результатам открытого конкурса, который организовал и провел Комитет по назначению руководителей важных для экономики предприятий при участии международной компании по поиску руководящего персонала.

В состав наблюдательного совета вошли экс-министр инфраструктуры и развития Польши Эльжбета Ева Беньковская, а также Гепард Хафер, Максим Мокляк, Анатолий Амелин, Давид Ломджария и Сергей Лещенко

В последнее время украинский железнодорожный транспорт все чаще подвергается ударам со стороны Российской Федерации. Так, на прошлой неделе россияне пытались атаковать беспилотником поезд возле станции Краматорск. Попасть врагу не удалось, однако взрывная волна повредила окна в нескольких вагонах.

Еще раньше под обстрелы попала Сумская область, где фиксировались повреждения инфраструктуры и обесточивание. Впоследствии россияне атаковали железнодорожный вокзал в Шосткинской общине Сумской области и попали в пассажирский поезд.

