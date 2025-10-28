Эти привычки могут плохо влиять на пластину.

Все хотят иметь крепкие и ухоженные ногти, но поддерживать их в хорошем состоянии не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Три известных мастера, которые работают со звездами, рассказали Real Simple, какие ежедневные привычки разрушают ваши ногти, а также объяснили, можно ли это исправить. Вот девять ошибок:

1. Использовать ногти как инструменты

Открывать банки, поддевать наклейки или скрести поверхности нельзя, потому что все это приводит к ломкости и расслаиванию ногтей. Мастер Лили Нгуен советует пользоваться подушечками пальцев и надевать перчатки во время уборки или садовых работ.

Видео дня

2. Грызть ногти

Это разрушает структуру ногтя, вызывает неровный рост и может занести бактерии, говорит Нгуен. Если хотите занять пальцы, то возьмите в руки антистресс-игрушку или камешек.

3. Не подготавливать ногти к покрытию

Как макияж нуждается в праймере, так и ногти - в базе, объясняет нью-йоркский мастер Miss Pop. Она советует перед покраской осторожно отодвинуть кутикулу и нанести базовый слой, чтобы продлить стойкость маникюра.

4. Замачивать руки в воде перед маникюром

Ногтевая пластина - как губка, которая впитывает воду и разбухает. Когда она высыхает, лак сжимается и начинает отслаиваться, объясняет Джулия Кандалек.

5. Наносить слишком толстый слой лака

Даже если оттенок кажется насыщенным с первого раза, лучше сделайте два тонких слоя вместо одного густого. Так покрытие высохнет быстрее и будет держаться дольше.

6. Носить гель, когда он начинает отходить

Гель-лак нуждается в регулярности. Если покрытие поднимается, его надо сразу снимать, иначе оно повреждает верхний слой ногтя. Оптимальный интервал - каждые 2-3 недели.

7. Не давать ногтям "отдохнуть"

Непрерывное наращивание или гель могут истощить натуральную пластину. Нгуен советует делать перерывы между процедурами, а во время "отпуска" подпиливать ногти в одну сторону и выбирать короткую форму.

8. Игнорировать масло для кутикулы

Масло укрепляет ногти, удлиняет маникюр и предотвращает заусенцы, говорит Miss Pop. По ее словам, использование его несколько раз в неделю даст результат.

9. Срывать гель-лак руками

Такие действия лишь травмируют ногтевую пластину. Кроме того, потом вам придется долго ждать, пока ногти отрастут.

Напомним, ранее известный украинский модельер Андре Тан рассказал, какие шарфы являются самыми трендовыми в этом сезоне.

Вас также могут заинтересовать новости: