Новейший сверхзвуковой самолет X-59 совершил первый полет

В ходе испытательного полета проверялись основные системы самолета.

Новейший американский сверхзвуковой самолет под названием X-59 QueSST от компании Lockheed Martin совершил свой первый полет.

Об этом сообщил мониторинговый сервис Flightradar24. Остается неизвестным, преодолел ли самолет сверхзвуковой барьер. Но, вероятно, что в ходе первого полета проверялись основные летные системы, среди которых управление, авионики, шасси и других узлов, передает Милитарный.

Американский авиаспотер Jarod M. Hamilton выложил на у Х снимки испытательного полета X-59.

Как это обычно бывает с экспериментальными самолетами, испытания проводились с выпущенным шасси.

Программа QueSST (Quiet SuperSonic Technology) призвана разработать технологии, которые позволят серьезно снизить уровень шума сверхзвуковых самолетов.

Это снимет международный запрет осуществлять сверхзвуковые полеты над населенными пунктами.

Уменьшение шумности X-59 QueSST достигается благодаря особой аэродинамической форме планера, которая минимизирует количество и силу ударных волн на поверхности самолета. Среди ключевых решений - удлиненная и острая носовая часть, позволяющая сгладить звуковой удар.

Даже те волны, которые все же образуются, будут менее интенсивными, чем у обычных сверхзвуковых самолетов.

Разгон экспериментального самолёта, общая длина которого составляет 28,7 м, а размах крыльев - 9 м, обеспечивает турбореактивный двигатель F414-GE-100.

