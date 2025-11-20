Учитывая похолодание, нагрузка на сеть возрастает.

Графики отключений света для украинцев стали жестче из-за того, что доставлять электроэнергию от работающих атомных станций становится все сложнее. Об этом написал на странице в Facebook генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

"Враг бьет не только по станциям, но и по сетям. Доставлять электроэнергию от работающих атомных станций становится все сложнее", – отметил он.

Коваленко напомнил, что в результате последней российской атаки под ударом оказались энергетические объекты в семи областях.

"3 АЭС (атомных электростанции, – ред.) из-за повреждения сетей снизили мощность. 2 АЭС с начала ноября работают с уменьшенной генерацией, а после последнего обстрела потеряли еще одну высоковольтную линию. 1 АЭС потеряла часть внешнего подключения", – отметил гендиректор Yasno.

В результате 4 атомных энергоблока из 9 были вынуждены работать на пониженной мощности, а на ряде линий электропередач необходимо проводить ремонтные работы.

Дополнительно усложняет ситуацию снижение температуры, что увеличивает нагрузку на сеть.

По словам Коваленко, энергетики делают все возможное для того, чтобы часов со светом у украинцев становилось больше. Но он добавил, что с каждым обстрелом ситуация становится все сложнее.

Ситуация в энергосистеме Украины

РФ усилила террор украинской энергосистемы. 19 ноября враг в очередной раз ударил дронами и ракетами по энергетической инфраструктуре Украины, в результате чего в ряде областей были введены аварийные отключения электроэнергии, которые впоследствии были заменены на почасовые отключения.

В Киеве из-за вражеских атак в течение получаса 20 ноября отсутствовал свет во всех очередях потребителей.

Ухудшили ситуацию с энергоснабжением и удары врага по подстанциям АЭС. Вследствие последней атаки три украинских АЭС уменьшили производство электроэнергии. Две из них, по данным Минэнерго уже работают на полную мощность.

По мнению энергетического эксперта Владимира Омельченко, графики отключений света могут стать немножко легче только на выходных, при условии, что не будет новых российских обстрелов.

