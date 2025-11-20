Украинцам не стоит ожидать существенного улучшения ситуации со светом 21 ноября.

Южноукраинская и Хмельницкая АЭС вернулись к полноценной работе и снова генерируют максимальное количество электроэнергии после вынужденного снижения мощности в результате российской атаки, сообщило Министерство энергетики.

Сейчас не в полную силу работает только Ровенская АЭС. Однако украинцам не стоит ожидать существенного улучшения ситуации со светом 21 ноября, говорит директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии УНИАН.

Эксперт отмечает, что увеличить света может разве что на выходных, но только при отсутствии новых обстрелов энергосистемы.

"Завтра вряд ли будет какое-то существенное исправление (графиков отключений света, - УНИАН), но на выходных можно рассчитывать. Здесь будет совпадение восстановления работы подстанций и традиционное для выходных снижение потребления электроэнергии", - отметил эксперт.

Он добавил, что, в случае отсутствия новых атак на энергообъекты, на следующей неделе можно рассчитывать на сокращение объема отключений света в среднем до 1,5-2,5 очередей потребителей с нынешних 2,5-4 очередей. Омельченко подытожил:

"В сложных регионах - таких как Днепропетровщина, Киев - объем ограничений может достигать 1,5-3 очереди".

Ситуация в энергосистеме Украины

РФ усилила террор украинской энергосистемы. 19 ноября враг в очередной раз массированно атаковал энергетическую инфраструктуру Украины, в результате чего в ряде областей были введены аварийные отключения электроэнергии, которые впоследствии были заменены на почасовые отключения.

В Киеве из-за вражеских атак в течение получаса отсутствовал свет во всех очередях потребителей.

Энергетический эксперт Владимир Омельченко отмечает, что в результате атак большинство ТЭС повреждено и Украина может рассчитывать на минимальный ресурс этих станций.

