Россия в очередной раз атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, в результате чего в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
"Как только ситуация с безопасностью позволит, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение", - отметили в сообщении.
В Минэнерго добавили, что аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Обстрелы РФ - последние новости
Как писал УНИАН, сегодня ночью россияне массированно атаковали Харьков, в результате чего уже известно о 36 пострадавших, среди которых дети. Также из-за атаки были повреждены более 10 многоквартирных домов, гаражи, помещения гражданских предприятий, подстанция скорой помощи, супермаркет и другие объекты.
Кроме того, стало известно, что из задымленного подъезда многоэтажки в Харькове, которая была под вражеским ударом, эвакуировали 48 человек, среди которых трое детей.
В то же время сообщалось, что на Харьковщине от удара баллистикой погибла 17-летняя чемпионка Украины по кикбоксингу. Сначала российские захватчики ударили двумя ракетами по городу Берестин, а где-то через час враг повторно применил еще две ракеты. Девушка бежала в укрытие в тот момент, когда произошел ракетный удар.
"По предварительным данным, всего врагом было применено четыре баллистические ракеты типа "Искандер". Есть информация о погибшей девочке, ей было 17 лет. К сожалению, от полученных ранений она умерла в больнице", - отметила пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина.