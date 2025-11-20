Четыре из девяти реакторов уменьшили мощность после российских атак.

Три украинские атомные электростанции были вынуждены снизить генерацию электроэнергии из-за массированной российской атаки утром 19 ноября. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, говорится на сайте организации.

Отмечается, что речь о Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС. Четыре из девяти реакторов снизили мощность после атак.

Гендиректор МАГАТЭ отметил, что Хмельницкая и Ровенская АЭС еще с начала ноября снизили производство электроэнергии в результате военных действий.

Однако после атак 19 ноября обе электростанции были вынуждены дополнительно снизить генерацию электроэнергии после того, как каждая из них потеряла подключение к одной из своих высоковольтных линий электропередач.

Кроме того, Южноукраинская АЭС также потеряла подключение к высоковольтной линии электропередач.

"Запорожская АЭС - не единственная станция, которая пострадала от нестабильности электросети. Военные действия продолжают влиять на энергосистему по всей Украине", - добавил Гросси.

В ночь на 19 ноября россияне в очередной раз атаковали города Украины ракетами и дронами. Захватчики запустили более 470 ударных дронов и 48 ракет различного типа. Атака была направлена преимущественно на западные области - Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская.

По данным Минэнерго, Россия массированно атаковала дронами и ракетами энергетическую инфраструктуру в семи областях Украины. Враг направил дроны и ракеты на энергетические объекты в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской и Донецкой областях.

