По словам Геннадия Рябцева после каждой массированной атаки врага объем отключений будет расти.

После последней российской атаки на украинскую энергосистему графики отключений света в Украине стали значительно жестче, что заметили жители почти всех регионов. В частности, в Киеве, 20 ноября, на полчаса с 13:30 до 14:00 выключали свет у всех потребителей, из-за чего столица погрузилась в темноту. Как пояснил комментарии УНИАН энергетический эксперт Геннадий Рябцев, такие жесткие ограничения связаны с повреждением линий электропередач, передающих электричество с Ровенской АЭС в столицу.

"Почему произошло для Киева? Были повреждены линии электропередач, которые передают электроэнергию от Ровенской АЭС", - отметил эксперт

Геннадий Рябцев также объяснил, почему накануне в столице и области, а также в Одесской и Днепропетровской областях вечером чуть ли не каждый час обновляли графики отключений электроэнергии.

"Были применены резервные линии питания. А линии не справлялись с ростом потребления. И поэтому нужно было на ходу переконфигурировать систему для того, чтобы линии справились с нагрузками. Поэтому и менялись графики. Подбирался лучший из возможных режимов передачи электрической энергии", - отметил эксперт.

Жесткие ограничения на Днепропетровщине, в свою очередь, связаны с повреждением "всех электростанций на Левом берегу Днепра", пояснил Рябцев.

"Днепровская агломерация является крупнейшим потребителем электрической энергии в Украине. Она потребляет в разы больше электроэнергии чем Киев и область. Поэтому там нехватка электричества ощущается больше всего по сравнению с регионами, которые относительно далеко от фронта", - отметил эксперт.

При этом эксперт отметил, что значительно сложнее ситуация со светом в городах, которые ближе к линии фронта:

"Я не сравниваю здесь, например, с Харьковом. Это большой город, который находится в непосредственной близости от Российской Федерации. Его обстреливают каждый день и прилетает, в частности, и по объектам энергетики".

Эксперт добавил, что остается сложная ситуация с электроснабжением в Чернигове и Кременчуге.

Впрочем, сравнивая общую ситуацию в энергосистеме с ситуацией 2022-2023 годов, Геннадий Рябцев отметил, что несмотря на жесткие графики пока нет риска потери управляемости энергосистемы.

"Я не скажу, что совсем плохо, в отличие от 2022-2023 годов, когда порой казалось, что будет потеряна управляемость системы. Сейчас аварийных отключений гораздо меньше, чем это было в 2022/23 годах. Да, это свидетельствует о том, что ситуация сложная из-за больших повреждений, которые наносятся каждой очередной атакой. К сожалению, большое количество средств поражения достигает целей. Не перехватывается и не сбивается", - отметил Рябцев, добавив, что наличие защиты на энергообъектах не гарантирует отсутствие повреждений или разрушений на 100%

Эксперт прогнозирует, что после каждой массированной атаки продолжительность отключений будет увеличиваться, однако после проведения ремонтных работ объем отключений будет сокращаться.

Атаки РФ на украинскую энергетику

Осенью РФ активизировала удары по украинской энергосистеме. В частности, в ночь на 19 ноября враг массированно атаковал дронами и ракетами энергетическую инфраструктуру в семи областях Украины. Из-за атаки вводились аварийные отключения, которые впоследствии были отменены.

В ночь на 17 ноября враг атаковал энергетические объекты Харьковской, Сумской, Черниговской, Одесской и Донецкой областей.

Из-за последствий вражеских атак энергетики вынуждены круглосуточно работать - параллельно с этим вводят и плановые отключения для балансировки системы и проведения ремонтов.

