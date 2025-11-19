В Украине остаются десятки тысяч обесточенных потребителей: где хуже всего со светом

Энергетики оперативно задействовали резервные схемы питания, что позволило стабилизировать режимы работы энергосистемы.

Энергетики продолжают ликвидацию последствий российских ударов по энергетическим объектам в ряде областей. Как сообщила пресс-служба Минэнерго, об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник.

По его словам, в результате обстрелов по состоянию на вечер, 19 сентября, на Харьковщине остаются без электроснабжения более 46 тысяч потребителей. Более 3 тысяч абонентов долгосрочно обесточены на Черниговщине и более 8 тысяч на Запорожье. Также из-за последствий утренних обстрелов обесточивания фиксируются в Сумской и Днепропетровской областях.

Колесник отметил, что энергетики оперативно задействовали резервные схемы питания, что позволило стабилизировать режимы работы энергосистемы. В ряде областей сейчас действует до четырех очередей графиков почасовых отключений. В процессе выполнения аварийно-восстановительных работ энергетики пытаются уменьшать продолжительность данных очередей. Он подчеркнул:

Видео дня

"Мы максимально быстро стараемся переходить от аварийных отключений к плановым, чтобы обеспечить контролируемую работу системы. Враг применил значительное количество вооружения, нанося прицельные удары по объектам гражданской энергетической инфраструктуры, передачи электрической энергии. Это очередной масштабный вызов для энергетики".

Заместитель министра также сообщил, что Минэнерго находится в постоянной коммуникации с международными партнерами, информируя о поврежденном оборудовании и актуальных потребностях. Это позволяет поддерживать непрерывное взаимодействие и обеспечивать системное проведение аварийно-восстановительных работ.

Атака РФ на объекты энергетики

В ночь на 19 ноября Россия массированно атаковала дронами и ракетами энергетическую инфраструктуру в семи областях Украины. По данным Минэнерго, враг направил дроны и ракеты на энергетические объекты в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской и Донецкой областях.

Из-за сложной ситуации в энергетике компания ДТЭК обновляла графики отключений света на среду, 19 ноября, для Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей. Для некоторых очередей потребителей добавили дополнительные часы без света.

Вас также могут заинтересовать новости: