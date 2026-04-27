Россия и непогода оставили без света жителей более половины областей Украины

Плановые отключения электроэнергии на 27 апреля не прогнозируются.

Россия в очередной раз атаковала энергетику ряда регионов Украины. В результате обстрелов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской, Черниговской и Харьковской областях временно остаются без света, сообщает Министерство энергетики.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно", – отмечается в сообщении.

Кроме того, из-за непогоды без электроснабжения остаются более 700 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Винницкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской и Киевской областях. В энергетическом ведомстве уверяют, что ремонтные бригады работают над восстановлением света.

В то же время плановых отключений света по графикам сегодня, 27 апреля, не прогнозируется. Вместе с тем, энергетики призывают украинцев, по возможности, экономно использовать электроэнергию в вечерние часы – с 18:00 до 22:00.

"Это помогает снизить нагрузку на систему", – объясняют в Минэнерго.

Россия продолжает систематически атаковать украинскую энергетику – в частности, в ночь на 16 апреля. В результате обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях временно остались без света.

Впрочем, несмотря на регулярные атаки врага, "Укрэнерго" в течение длительного времени не прогнозирует отключений электроэнергии по графикам, а нардеп и представитель энергетического комитета парламента Сергей Нагорняк не ожидает длительных отключений света летом.

Вас также могут заинтересовать новости: