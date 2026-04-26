В Харькове блэкаут из-за непогоды

Из-за аварии в сети остановился электротранспорт.

В Харькове на фоне ухудшения погоды произошел частичный, а возможно и полный блэкаут. Как сообщают местные паблики в Telegram, во многих районах города пропало электричество, остановился метрополитен. Впоследствии информацию подтвердили и в горсовете.

"Света нет по всему городу / Ветер в Харькове, во многих районах уже пропало электричество", – сообщают каналы.

На фоне блэкаута остановился городской электротранспорт.

Видео дня

"По техническим причинам движение поездов по линиям метрополитена временно приостановлено. О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно", – сообщили в пресс-службе харьковской подземки.

Также не работают троллейбусы и трамваи.

"В Харькове пропало электричество – "Укрэнерго" совместно с "Харьковоблэнерго" выясняют причины аварии и работают над восстановлением энергоснабжения города", – сообщила пресс-служба горсовета.

Обновлено в 16:35. После примерно 20-25 минут отключения электроэнергии энергоснабжение в городе начало восстанавливаться, сообщают харьковские паблики.

Вместе с тем сообщается о падении деревьев в разных частях города. В одном месте оборванные электропровода вызвали возгорание сухого камыша.

Погода в Харькове

Накануне синоптики предупреждали о резком ухудшении погодных условий в Украине, в том числе и в Харьковской области. В частности сообщалось, что возможны не просто грозы, но также град и шквальный ветер.

"Харьковоблэнерго" незадолго до блэкаута сообщило о сильных порывах ветра в регионе и угрозе отключений электроэнергии из-за падения деревьев на линии электропередач.

