По Украине прокатилась волна аварийных отключений: где сложнее всего с электричеством

В "Укрэнерго" напомнили, что во время применения аварийных отключений графики почасовых отключений не действуют.

Из-за последствий российских атак на энергетику в ряде регионов Украины применены аварийные отключения света, сообщает "Укрэнерго".

В частности, с 8:08 аварийные отключения введены в Сумской области. Как отметили в "Сумыоблэнерго", решение принято по указанию "Укрэнерго" из-за повреждения энергосистемы в результате атак РФ.

Без графиков почасовых отключений временно будет жить и Днепропетровщина. Как сообщил телеграм-канал ДТЭК, в Днепре и области по команде "Укрэнерго" введены экстренные отключения.

Жителям Одесской области также придется временно забыть о графиках почасовых отключений, поскольку по команде "Укрэнерго" на всей территории региона введены экстренные отключения.

Волна аварийных отключений докатилась и до Черкасской области. Как сообщает "Черкассыоблэнерго", в Черкасской области с 8:10 применены аварийные отключения из-за "последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак".

Николаев и область также временно погрузятся в темноту. Как сообщает "Николаевоблэнерго", будут обесточены все 10 очередей потребителей.

Кроме этого, аварийные отключения введены и в Винницкой области. По данным "Винницаоблэнерго", решение принято по команде "Укрэнерго" из-за "острого дефицита мощности в результате повреждений от российских обстрелов и роста потребления".

Компанию Винницкой области составит Запорожская область. Но, в отличие от других областей, в Запорожье под аварийные ограничения попали промышленные потребители. Как сообщили в "Запорожьеоблэнерго", аварийные отключения введены "с целью стабилизации ситуации в энергосистеме". Параллельно в регионе продолжают действовать графики почасовых отключений света.

Также аварийные отключения в очередной раз введены в Харьковской области. "В Харькове и Харьковской области применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети", - пояснило "Харьковоблэнерго".

При этом энергетики добавили, что продолжают действовать графики почасовых отключений света.

О почасовых графиках отключений временно забывают жители Черниговской и Кировоградской областей. Как сообщает "Чернигивоблэнерго", с 8:27 применен график аварийных отключений.

В Кировоградской области, по данным "Кировоградоблэнерго", введен специальный график аварийных отключений - это крайняя мера для немедленной разгрузки энергосистемы, которая применяется в критических ситуациях по распоряжению диспетчера НЭК "Укрэнерго".

Пока не может вернуться к стабильным графикам отключений и Киев. По данным ДТЭК "Киевские электросети", в столице продолжают действовать экстренные отключения.

Без графиков временно и Киевщина. По данным ДТЭК "Киевские региональные электросети", экстренные отключения введены на всей территории столичной области по команде "Укрэнерго".

Атака РФ на энергосистему Украины

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 января РФ нанесла очередной удар по энергообъектам Украины. В результате ночной атаки тысячи домов в столице остались без отопления, света и воды. Среди целей вражеских дронов и ракет были подстанции АЭС.

По данным ДТЭК, из-за последствий очередной атаки РФ десятки тысяч домов украинцев по состоянию на 21 января оставались без света.

