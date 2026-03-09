'Мама, я защищаю свободу': немка рассказала о гибели единственной дочери на войне в Украине

По словам матери боевой медики, она не знала о настоящей деятельности дочери в армии.

Гражданка Германии Урсула Вагнер потеряла свою единственную дочь Савиту, которая погибла на войне против РФ в Украине. Об этом женщина рассказала DW, цитирует Главком.

Известно, что 36-летняя Савита Вагнер погибла 31 января 2024 года во время обстрела РФ, спасая раненых побратимов. Боевой медик с позывным Змея служила в добровольческом батальоне "Карпатская Сечь". Во время службы на фронте ей удалось спасти десятки военных.

По словам Урсулы, в детстве дочь была доброй и отзывчивой.

"Она была кроткой девочкой. И всегда была готова помогать другим", - отметила женщина.

В то же время Савита не рассказывала матери о реальных условиях службы. Она уверяла, что работает в медпункте в 50 км от фронта и даже показывала кадры из помещения, на которых было слышно пение птиц. Однако на самом деле врач жила в окопе размером примерно два на два метра в Донецкой области.

Немецкая женщина в своем блоге показывала фронтовую жизнь, а именно постоянных комаров летом, влажные вещи и одежду с пятнами крови раненых. Также помогала держаться Савите кошка по имени Семка.

Урсула говорит, что не знала о настоящей деятельности дочери в армии.

"До ее смерти я не знала, чем она занималась в армии. Я не знала, что она была боевым медиком", - объяснила женщина.

Она добавила, что после известия о гибели дочери ей понадобилось почти полгода, чтобы осознать утрату.

"Я была на похоронах. Я знаю, что она больше не жива. Но осознание того, что она больше не вернется, длилось некоторое время", - сказала Урсула.

Как стало известно, до 2022 года Савита Вагнер никогда не посещала Украину и не имела там друзей. После начала большой войны женщина сначала привезла гуманитарную помощь во Львов, а позже побывала в освобожденной от российских оккупантов Буче вместе с иностранными журналистами. Когда она увидела, что сделали россияне, то решила вступить в украинскую армию.

Урсула навестила дочь за три недели до ее гибели.

"Мама, я защищаю свободу Европы", - отметила тогда Савита.

Также семья погибшей медикины призывает поддерживать Украину.

"Запад должен осознать, что имеет дело с империалистом, а не с кем-то, кого можно уговорить заключить какую-то финансовую сделку", - подчеркнула мать Савиты.

Ранее военный аналитик Денис Попович заявил, что иностранцы в ВСУ не заменят мобилизацию украинцев. Он считает, что Украина не сможет рекрутировать столько иностранцев в ряды ВСУ, чтобы закрыть все проблемы с мобилизацией.

"Они смогут принести пользу. Но заменить, скажем так, мобилизацию, подменить, они не смогут. Все равно основная ставка будет на граждан Украины", - пояснил Попович.

В то же время командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили подчеркнул, что европейский контингент в Украине должен стоять в "серой зоне".

"Это идеальный вариант для Украины, но меня одолевают сомнения, что это будет сделано именно так. С большой вероятностью будут пытаться разместить европейский контингент на линии разграничения, которая есть сейчас. С моей точки зрения, это похоже на замораживание конфликта. Оно не сможет сыграть положительную роль для Украины", - отметил военный.

