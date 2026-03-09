Легендарный супер-авианосец ВМС США отправился в свой последний рейс

Процесс его утилизации может занять до десяти лет.

Старейший действующий атомный авианосец ВМС США USS Nimitz в субботу утром в последний раз покинул военно-морскую базу Китсап в штате штат Вашингтон и начал перебазирование на военно-морскую базу Норфолк, штат Вирджиния. Как пишет Forbes, это его последний рейс, после чего корабль будет утилизирован.

Долгий "последний" рейс

Поскольку авианосец USS Nimitz слишком велик для прохождения Панамского канала, ему предстоит долгий путь: из Тихого океана в Атлантический через мыс Горн на южной оконечности Южной Америки, а затем на север, в Норфолк. Ожидается, что путешествие длиной 12 400 морских миль (около 23 тысяч километров) займет от двух до трех недель, и авианосец прибудет в пункт назначения в начале-середине апреля.

Однако путешествие может быть продлено, поскольку авианосец может принять участие в предстоящих учениях South Seas 2026.

Лейтенант-командир Питер Пагано, пресс-секретарь авианосца, сообщил, что планы последнего развертывания авианосца все еще находятся в стадии разработки.

"В настоящее время ведется детальное планирование визитов "Нимица" в несколько стран-партнеров во время кругосветного плавания вокруг континента Южной Америки по пути в новый порт приписки", – сказал Пагано.

Пять десятилетий службы

USS Nimitz назван в честь адмирала ВМС США Честера Нимица, который занимал пост главнокомандующего Тихоокеанским флотом во время Второй мировой войны.

Головной корабль нового класса атомных авианосцев, USS Nimitz, был введен в строй 3 мая 1976 года тогдашним президентом Джеральдом Р. Фордом. В прошлом году исполнилось 50 лет со дня начала его службы.

В декабре корабль завершил свой последний кругосветный поход, который длился девять месяцев. Авианосец USS Nimitz прибыл на военно-морскую базу Китсап 16 декабря 2025 года.

Большая часть из 3000 членов экипажа и их семей переедут в Норфолк для подготовки к утилизации. Этот процесс пройдет пять этапов, которые могут занять до десяти лет и обойтись до 1 миллиарда долларов.

Ранее УНИАН рассказывал, как США решили продать авианосец USS John F. Kennedy всего за 1 цент.

