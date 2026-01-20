В Киеве после ночной атаки РФ перебои со светом и водой

Известно об одном пострадавшем.

Сегодня ночью Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами и дронами, раздавались мощные взрывы.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в результате вражеской атаки на левом берегу столицы перебои со светом, а также с водоснабжением.

"Объекты социальной инфраструктуры переходят на автономный режим питания", - отметил он.

Видео дня

Также на данный момент есть информация об одном пострадавшем в Днепровском районе.

Кроме того, в Днепровском районе есть попадания в нежилые здания. Н другой локации известно о падении БПЛА на открытой территории. Там горят автомобили.

Глава Киевской городской администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Днепровском районе произошел пожар на территории складских помещений.

Киев еще не оправился после предыдущей атаки

9 января из-за ночных обстрелов российскими оккупантами объектов критической инфраструктуры в части районов Киева возникли перебои с теплоснабжением и горячей водой, а на Левобережье столицы временно введены экстренные отключения.

По словам генерального директора Yasno Сергея Коваленко, из-за последствий атак РФ на энергетику свет в столице начали отключать на более чем 16 часов.

В то же время энергетический эксперт Геннадий Рябцев отмечал, что перевести столицу на графики почасовых отключений планировалось уже с 20 января, но множественные повреждения оборудования не позволяют это сделать.

