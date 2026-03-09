Иногда при возникновении проблемы на кухне можно обойтись без помощи сантехника.

Засор в раковине – частая бытовая проблема, тем более на кухне. Остатки пищи, жир, кожура скапливаются в трубах, из-за чего вода плохо уходит и в помещении появляется неприятный запах. При этом чем сильнее засор, тем менее эффективны традиционные "народные" методы, и тем важнее выбрать безопасный и рабочий способ прочистки, который не повредит сантехнике.

Разберемся, как прочистить канализацию на кухне, когда сильно забито, и каких методов лучше избегать.

Как убрать сильный засор в раковине на кухне тросом или вантузом

Прежде чем предпринимать действия, следует оценить, как именно уходит вода: медленно, совсем не уходит, или, наоборот, поднимается. Если засор появляется регулярно, скорее всего, проблема в сифоне, где часто скапливаются тяжелые или клейкие вещества.

Самый надежный способ – прочистить трубу чем-то, что хорошо пробивает засор за счет давления. В этом могут помочь сантехнический трос или вантуз:

Прижмите вантуз к сливу и энергично надавите несколько раз. Это может или протолкнуть засор, или вытянуть его под давлением воды.

Если вантуз не помогает, используйте трос. Аккуратно вставьте его в трубу, чтобы зацепить и вытащить весь мусор.

Эти варианты действуют напрямую на источник засора, в отличие от большинства химических средств. При этом следует понимать, что трос – металлический и может повредить хрупкие поверхности. Так что если вы не знаете, чем прочистить засор в пластиковой трубе или сифоне, можно использовать шланг из жесткой резины или что-то похожее.

Почему нельзя прочищать трубы содой и уксусом

Многие советуют использовать соду с уксусом, но это не всегда помогает, а в отдельных случаях может даже навредить вашим трубам.

Принцип действия в данном случае звучит вполне разумно: реакция между содой (щелочью) и уксусом (кислотой) вызывает пену и углекислый газ, которые проталкивают мусор, освобождая пространство для нормального потока воды.

Однако это может привести к образованию отложений на внутренних стенках труб, которые со временем ухудшат их состояние. К тому же кислота в уксусе вредит металлу и резиновым деталям, а проталкивание мусора глубже по трубе может, наоборот, усугубить засор.

Сода с уксусом могут помочь в том, как прочистить раковину на кухне в домашних условиях, при условии, что засор небольшой, и остальные методы не помогли. Но в серьезных случаях к этому лучше не прибегать и обратиться к специалистам.

Как прочистить раковину бутылкой – народный лайфхак

Если под рукой нет вантуза, лучший способ, как прочистить засор в раковине – использовать пластиковую бутылку.

Сперва нужно набрать в раковину немного воды. Затем отрежьте дно у большой бутылки (1,5–2 л), поставьте отрезанной стороной на слив и постучите несколько раз, пропуская воду внутрь. Давление воды может сдвинуть небольшой засор или скопление отложений.

Иными словами, работает все по тому же принципу, что и вантуз, но не требует специального инструмента.

Теперь, раз вы знаете, что делать, если засорилась раковина и не уходит вода, важно предотвратить эту ситуацию в будущем.

Для этого после прочистки промойте раковину горячей водой, смывая остатки грязи и жира, и в дальнейшем не допускайте к раковине масло после готовки или крупные остатки пищи. Желательно на постоянной основе использовать сетку для слива и регулярно промывать трубы теплой водой.

