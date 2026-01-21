Десятки тысяч домов без света в Киеве: в ДТЭК рассказали, где ситуация хуже всего

Наиболее сложной остается ситуация в частях Днепровского и Деснянского районов.

В Киеве энергетики восстановили электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры города после атаки. При этом около 44 тысяч домов остаются без света, сообщает ДТЭК.

"К сожалению, ситуация с электроснабжением города остается сложной. Продолжаются экстренные отключения. Графики и распределение по группам - не действуют. Из-за разрушения врагом объектов столичной генерации наиболее сложной остается ситуация в частях Днепровского и Деснянского районов", - говорится в сообщении.

В ДТЭК подчеркнули, что ремонтные работы продолжаются непрерывно, чтобы ликвидировать последствия обстрела.

Ситуация в энергетике Украины - последние новости

По состоянию на утро 21 января почти 60% Киева оставалось без света и около 4 тысяч домов без тепла, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что самая сложная ситуация со светом, кроме Киева и области, сейчас в Харьковской и Сумской областях.

Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев отметил, что в домах, которые остаются без света на Левобережье Киева в результате российских обстрелов, электроснабжение могут восстановить до конца недели. В то же время на возвращение тепла в некоторых домах, возможно, придется ждать неделями.

Он также прогнозировал, что в ближайшие часы свет дадут всем потребителям в Броварах. Что касается Борисполя, ситуация несколько иная, однако эксперт выразил надежду, что за 1-2 суток будет восстановлено стабильное электроснабжение.

