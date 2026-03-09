Бобров завезли в пустыню, чтобы спасти реку: что из этого получилось спустя 6 лет

Инженерные подвиги этих животных просто невероятны.

Сохранить реку в пустыне - непростая задача, но от этого зависит целая экосистема, которая постоянно находится в очень хрупком равновесии.

Дело в том, что реки в крайне засушливых районах жизненно важны для выживания уникальной дикой природы, сельского хозяйства и даже туризма, пишет Upworthy.

Что придумали ученые

Отмечается, что реки в Юте и Колорадо, входящие в бассейн реки Колорадо, с трудом переживают чрезвычайно сильный засушливый сезон. Когда русла этих рек пересыхают, рыба и другие животные погибают, а риск лесных пожаров резко возрастает. Однако, 6 лет назад у одной группы исследователей появилась интересная идея по восстановлению некоторых из самых уязвимых рек Юты: завезти бобров.

Видео дня

В частности, в 2019 году группа исследователей из Университета штата Юта начала проект "переселения" бобров в такие районы, как река Прайс в Юте, в надежде возродить ее.

Почему именно бобры

Бобровые плотины ограничивают течение воды в некоторых участках реки, создавая пруды и заболоченные местности. В засушливых районах рыба и другие животные могут найти убежище в таких прудах, пока остальная часть реки пересыхает, и таким образом выжить.

Присутствие бобров в водосборном бассейне приносит невероятные выгоды: улучшение качества воды, более здоровые популяции рыб, лучшая доступность питательных веществ и меньшее количество или не такие сильные лесные пожары.

Именно поэтому бобры заслужили звание "ключевого вида", то есть животного, которое оказывает сильнейшее влияние на окружающую экосистему.

Что сделали ученые

Команда ученых взяла бобров, пойманных или вывезенных из своих первоначальных мест обитания из-за того, что они были "проблемными", то есть мешали инфраструктуре или находились в опасности. После короткого карантина их отправили в реку Прайс.

Однако, не все из этих бобров выжили или остались на месте за эти годы. Некоторые с трудом адаптируются к новому дому и погибают или становятся жертвами хищников, в то время как другие уходят сами.

Но достаточное количество животных осталось и за 6 лет построило плотины, так что команда начинает видеть результаты усилий. Отмечается, что уровень воды в реке сейчас самый высокий за последние годы. Рыба процветает. А жители Юты в восторге от результатов экоэксперимента.

"Река Прайс, приток реки Колорадо, протекает через центр города Хелпер. В теплое время года на реке много туристов и местных жителей, катающихся на байдарках, надувных лодках и ловящих рыбу. Хотя еще 10 лет назад нечто подобное было трудно даже представить", - написало издание.

Что еще было сделано

Конечно, дело было не только в бобрах. Инвестиции в очистку воды помогли убрать мусор, снести старые и неисправные плотины и ужесточить правила выпаса скота в этом районе.

"Но эксперты знают, что настоящими героями являются бобры и их невероятные инженерные достижения", - написало издание.

Другие новости о бобрах

Ранее сообщалось, что бобры являются полуводными животными и чувствуют себя наиболее безопасно в глубокой воде. Одним из наиболее известных фактов об этих животных является их склонность строить плотины.

В частности бобры предпочитают, чтобы вход в их нору был погружен под воду. Именно поэтому, если бобры живут в районе с колебаниями уровня воды, они строят плотину, чтобы создать глубокий пруд. Плотины не встречаются в больших реках и ручьях, так как глубина воды там достаточна.

Вас также могут заинтересовать новости: