В ряде областей Украины введены экстренные отключения: где не действуют графики

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в нескольких регионах Украины, вызванной последствиями российских обстрелов, введены аварийные отключения электроэнергии, сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ситуация в энергосистеме может измениться.

По сообщению ДТЭК, экстренные отключения электроэнергии по приказу НЭК "Укрэнерго" введены в Киеве. Графики при этом не действуют.

В Киевской области экстренные отключения введены в Бориспольском, Броварском и части Бучанского районов. В других районах области действуют графики стабилизационных отключений.

По данным Харьковоблэнерго, в Харькове и области применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети. Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.

Также в Сумыоблэнерго сообщили, что на территории Сумской области по указанию НЭК "Укрэнерго" были введены графики аварийных отключений для 10 очередей потребителей. Причина - повреждение энергосистемы в результате атаки армии РФ.

В Полтаваоблэнерго отметили, что в Полтавской области 20 января был применен специальный график аварийных отключений электроэнергии. Причина введения мер - последствия российских атак на объекты энергетики.

В части Одесской области применяются графики стабилизационных отключений, а на территориях, где энергооборудование физически не может передать необходимый объем электрической энергии, продолжают действовать аварийные отключения.

Российская атака 20 января – главные новости

В ночь на 20 января Россия атаковала Киев и ряд регионов ударными беспилотниками и ракетами различных типов. В результате атаки на столицу без тепла остались 5635 многоэтажек. Как сообщил мэр Виталий Кличко, почти 80% из них – дома, куда возвращали теплоснабжение после прошлой атаки 9 января. На вчерашний вечер без тепла оставались всего 16 домов. Кроме того, левый берег в результате сегодняшней атаки пока без водоснабжения.

В КГГА сообщили, что в Киеве из-за сложной энергетической ситуации в результате российской атаки увеличен интервал движения поездов метро. Самая сложная ситуация на красной линии - с левого на правый берег.

Кроме того, в Бучанском районе Киевской области в результате российской атаки погиб 50-летний мужчина.

