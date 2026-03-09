Контрнаступление в Запорожье: десантники ликвидировали двух российских комбатов

Один из российских комбатов даже не успел ничего понять о том, что происходит.

На Запорожском направлении подразделения Десантно-штурмовых войск (ДСВ) ВСУ ликвидировали двух российских комбатов.

Об этом сообщил в интервью генерал-майор Олег Апостол, командующий ДШВ ВСУ. Он рассказал, что во время продвижения украинские подразделения дошли до тыловых укреплений врага в 8 км от линии боевого столкновения.

Апостол уточнил, что российский комбат даже не понимал, что перед ним не россияне, а украинские военные, поэтому спокойно двигался в их направлении и махал рукой. Именно в это время за ним следил экипаж разведывательного дрона, а сам момент ликвидации зафиксировала камера, добавил военный.

Ликвидация российских командиров

Весной 2025 года в 225 отдельном штурмовом полку сообщали о ликвидации на фронте российского офицера - заместителя командира батальона 69 гвардейской мотострелковой дивизии РФ. Перед смертью он рассказал украинским военным все, что знал.

Той же весной украинские военные уничтожили боксера-предателя Артема Кудрявца, который до начала войны России против Украины представлял Донецк на соревнованиях всеукраинского уровня.

В свое время предатель рассказывал российским пропагандистам, что был мобилизован 21 февраля 2022 года. В начале 2023-го попал под обстрел возле Авдеевки и получил тяжелую контузию. После длительного лечения снова вернулся на фронт.

