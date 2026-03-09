'Это жестянка на поверхности воды': Дикий о последствиях атаки по фрегату 'Адмирал Эссен'

Это судно требует очень длительного ремонта, отметил эксперт.

В РФ осталось две дееспособные подводные лодки в составе Черноморского флота, а также возникли проблемы с фрегатами. Такое мнение высказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра в эфире Radio NV.

"Что касается этих поврежденных фрегатов - по крайней мере один из них на сегодняшний день нуждается в очень длительном ремонте. То, что судно не утонуло, не означает, что это активная боевая единица. Там полностью разнесены все системы наведения, я говорю об "Эссен". На данный момент это жестянка. Жестянка на поверхности воды, а не под водой. Но с точки зрения стрельбы из нее - ее просто не существует", - сказал Дикий.

Атаки по Черноморскому флоту РФ: что известно

Ранее спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отмечал, что поражение фрегата "Адмирал Эссен" является очень важным, поскольку это напрямую влияет на возможности РФ в акватории Азово-Черноморского региона. По его словам, после полученных повреждений фрегат длительное время не будет способен выполнять боевые задачи.

Видео дня

В то же время капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко ответил, как быстро РФ отремонтирует пораженный фрегат и будет ли он запускать "Калибры". Он отметил, что России нужно всего несколько недель на восстановление судна. Также Рыженко добавил, что в результате атаки пострадала одна пусковая установка, тогда как на корабле их расположено четыре.

Вас также могут заинтересовать новости: