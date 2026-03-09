Предприятия Ахметова инвестировали в восстановление и строительство инфраструктуры $4 млрд

Компании SCM бизнесмена Рината Ахметова инвестировали более 150,5 млрд грн (около $4 млрд по средневзвешенному курсу) в восстановление разрушенной Россией инфраструктуры, строительство новых объектов и модернизацию производств. Об этом говорится в сообщении компании.

В том числе почти $1 млрд было направлено непосредственно на восстановление инфраструктурных объектов, разрушенных в результате российских обстрелов и массированных воздушных атак.

В первую очередь речь идет о восстановлении энергетической инфраструктуры - тепловых электростанций и электросетей.

Предприятия группы также активно инвестируют в восстановление транспортной и гражданской инфраструктуры в городах присутствия.

"Враг ежедневно варварски и целенаправленно уничтожает нашу инфраструктуру, чтобы лишить страну, экономику и людей условий для работы и жизни. Однако Украина стоит - благодаря украинской армии и украинскому народу. Наша задача - помогать армии и работать для страны. Восстанавливать то, что было разрушено Россией, и одновременно создавать новое. Это необходимо для роста и развития экономики, это необходимо для того, чтобы украинцы могли жить и работать в своей стране, а те, кто были вынуждены уехать, имели возможность вернуться домой", - цитирует пресс-служба слова бизнесмена Рината Ахметова.

Инвестиции SCM охватывают как восстановление поврежденных объектов, так и модернизацию существующих мощностей и строительство новой инфраструктуры взамен уничтоженной Россией.

Кроме того, предприятия Ахметова, его благотворительный фонд и ФК "Шахтер" с начала полномасштабного вторжения направили на помощь ВСУ и гуманитарные программы 13,5 млрд грн.

