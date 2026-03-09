Война в Иране разогнала цены на нефть почти до четырехлетнего максимума, но это не предел

Некоторые аналитики ожидают подорожания нефти марки WTI до 130 долларов за баррель.

Цены на нефть утром 9 марта продолжили рост, достигнув самого высокого уровня с середины 2022 года. Дело в том, что некоторые крупные производители сократили поставки, а рынок охватили опасения по поводу длительных перебоев в судоходстве через Ормузский пролив из-за расширения войны США и Израиля с Ираном, сообщает Reuters.

По данным портала investing, нефть начала торговую сессию понедельника бурным ростом и по состоянию на 4:30 по киевскому времени стоимость нефти марок WTI и Brent превысила 119 долларов за баррель. После этого котировки несколько снизились и по состоянию на 10:08 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent выросла на 13,97 доллара - до 106,66 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала на 11,13 доллара за баррель - до 102,03 доллара за баррель.

Reuters отмечает, что Ирак и Кувейт начали сокращать добычу нефти, поскольку война заблокировала поставки с Ближнего Востока. Аналитики ожидают, что Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия также будут вынуждены сократить добычу, поскольку у них заканчиваются хранилища для нефти.

Издание добавляет, что росту цен на нефть также способствует назначение Моджтабы Хаменеи преемником его отца Али Хаменеи на посту верховного лидера Ирана. Журналисты считают, что это решение свидетельствует о том, что через неделю после начала конфликта с США и Израилем в Тегеране твердо остаются у власти сторонники жесткой линии.

"С назначением сына покойного Хаменеи новым лидером Ирана цель президента США Дональда Трампа по смене режима в Иране стала сложнее", - добавляет аналитик по сырьевым товарам Rakuten Securities Сатору Йошида.

Эксперт ожидает, что Иран продолжит блокировать Ормузского пролива и атаки на другие нефтедобывающие страны. Он прогнозирует, что стоимость нефти марки WTI может подорожать до 120-130 долларов за баррель "за относительно короткий период".

Ситуация в Иране и цены на нефть - главные новости

2 марта в Иране заявили о закрытии Ормузского пролива. При этом Корпус стражей исламской революции в тот же день сообщил об атаке на нефтяной танкер, который пытался пройти через Ормузский пролив.

Война на Ближнем Востоке может привести к росту цены на нефть до 150 долларов за баррель за две-три недели.

