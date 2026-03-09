Магнитные бури 9 марта: ждать ли удара в начале недели (график)

На выходных на Земле наблюдалась слабая магнитная буря.

На выходных, 7 и 8 марта, на Земле наблюдалась слабая магнитная буря, но сегодня ситуация уже должна нормализоваться. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы.

Сообщается, что скорость солнечного ветра постепенно будет ослабевать. Сегодня, 9 марта, еще возможны периоды активности, но до магнитной бури дело не дойдет.

О том ,что сегодня геомагнитное поле Земли будет относительно спокойным, сообщает и meteoagent. По прогнозу, Кр-индекс не поднимется выше 4, а магнитная буря, даже самая слабая, начинается с отметки 5.

Видео дня

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури – это явление, связанное с активностью Солнца. Когда на поверхности Солнца происходят вспышки или выбросы корональной массы, в космос выбрасывается поток заряженных частиц. Достигая Земли, они взаимодействуют с её магнитным полем и вызывают колебания, которые и называют магнитными бурями.

Чаще всего такие явления длятся от нескольких часов до нескольких суток. В это время могут наблюдаться сбои в работе спутников, навигационных систем и радиосвязи. Иногда магнитные бури вызывают красивые природные эффекты – полярные сияния, которые можно увидеть в высоких широтах.

Некоторые люди отмечают ухудшение самочувствия в дни сильных геомагнитных возмущений: головную боль, усталость, перепады давления.

Ученые постоянно наблюдают за солнечной активностью с помощью спутников и наземных обсерваторий. Благодаря таким прогнозам можно снизить риски для техники и инфраструктуры.

Вас также могут заинтересовать новости: