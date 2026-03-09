В 'ПриватБанке' подешевел евро: актуальный курс валют на 9 марта

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 44,05 грн, а евро – 51,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 9 марта, остался на прежнем уровне и составляет 43,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 15 копеек и составляет 51,00 гривню за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,35 гривни, а евро - по курсу 50,00 гривень за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник остался на уровне 44,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня снизился до 51,02 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 9 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 43,73 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

В отношении евро гривня также укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,54 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 36 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 3 копейки и составляет 44,02 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,45 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 51,20 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,35 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: