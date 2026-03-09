РФ добилась прогресса в одном из ключевых направлений, - DeepState

Враг продвинулся в сторону Зализнычного.

Российские оккупанты продвинулись в Запорожской области. Об этом сообщают аналитики DeepState.

По их данным, враг добился успехов в районе Гуляйполя. Согласно карте, оккупанты продвинулись южнее населенного пункта, в направлении Зализнычного. Кроме того, россияне увеличили "серую зону" к западу от этого населенного пункта.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее аналитики DeepState также сообщали об успехах врага в районе Покровска. По данным экспертов, оккупанты продвинулись вблизи поселка Удачное, который расположен в этом районе.

Видео дня

Между тем командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов отметил, что РФ почти полностью оккупировала населенный пункт Гуляйполе. В то же время он заявил, что "это часть общего замысла", и в ближайшее время "все поймут, почему именно так идет ход".

В то же время аналитики из Института изучения войны раскрывают детали наступления Сил обороны Украины на юге. По их данным, украинские защитники своими контрударами срывают наступление РФ, которое враг планировал провести весной-летом этого года.

В частности, российское военное командование передислоцировало элитные воздушно-десантные и морские пехотные части из Покровского направления и Добропольского тактического района на востоке Украины на южную линию фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: