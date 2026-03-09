Сколько часов сна нужно женщинам: эксперт дала точный ответ

Режим сна меняется с возрастом.

Статистически женщины спят меньше, чем мужчины. По данным Фонда сна, взрослые женщины чаще, чем мужчины, просыпаются каждую ночь и чаще поздно ложатся спать каждую ночь. Издание Parade узнало у эксперта по сну, сколько часов сна действительно нужно женщинам и как эта норма меняется в зависимости от возраста.

Сколько сна нужно женщинам в возрасте 20-30 лет

"Женщинам в возрасте 20-30 лет обычно требуется от семи до девяти часов сна в сутки, что считается оптимальным показателем для когнитивных функций, баланса гормонов и эмоциональной регуляции", – говорит доктор Дебора Ли, эксперт по сну.

Если вы находитесь в этой возрастной группе и постоянно спите меньше шести часов в сутки, это, вероятно, будет иметь долгосрочные последствия, включая развитие заболеваний, повышение тревожности или увеличение веса, говорит доктор Ли. Научные исследования подтверждают это, показывая, что постоянное сокращение количества часов сна в сутки связано с более высоким риском высокого кровяного давления и увеличения веса.

Во время беременности, по словам доктора Ли, организму требуется больше сна.

"Беременность увеличивает потребность организма в сне, и ваша энергия истощается гораздо быстрее. Многие люди чувствуют, что им нужно больше сна, особенно в первом триместре", – объясняет она.

Сколько сна нужно женщинам в возрасте 40-50 лет

Хотя количество часов сна, которое должны получать женщины, не меняется, доктор Ли говорит, что из-за гормональных изменений во время менопаузы их может быть сложнее обеспечить.

"Сон женщин становится намного более поверхностным, а это значит, что они могут просыпаться легче и раньше, и чувствовать себя менее отдохнувшими на следующий день, даже если проводят в постели ровно столько же времени", - объясняет она.

Доктор Ли говорит, что перепады настроения, тревожность, затуманенность сознания, ночная потливость, бессонница и приливы могут мешать стабильному высыпанию во время менопаузы. "Бессонница – основной симптом перименопаузы, и часто она возникает в возрасте 40 лет, за много лет до последней менструации, и при отсутствии приливов", – говорит она.

На данный момент, согласно исследованию 2025 года в Clinical Medicine, бессонницу испытывают от 13 до 47% людей в перименопаузе и от 30 до 60% людей в менопаузе.

Сколько сна нужно женщинам в после 60 лет?

По словам доктора Ли, после 60 лет структура и режим сна у большинства женщин меняются. Хотя женщинам по-прежнему требуется от семи до девяти часов сна в сутки, часто это время распределяется между более коротким ночным сном и дневным сном.

"Восприятие сна меняется. Многие люди старше 65 лет считают, что они недостаточно спят, тогда как на самом деле они спят меньше ночью, но компенсируют это дневным сном", – делится она.

Доктор Ли добавляет, что с возрастом многие люди начинают ложиться спать раньше и просыпаться раньше. Она говорит, что часто сон тоже становится более поверхностным.

