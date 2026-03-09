'Путин дрожит от страха': война Трампа в Иране послала важный сигнал Кремлю, - The Telegraph

Война в Иране доказала очевидный факт - качественное превосходство американской и союзной авиации над российскими системами.

Каким бы ни был исход нынешнего нападения США на Иран, он уже достиг стратегического результата - режим обезглавлен. И психологические последствия этого будут ощущаться по всему миру – и не в последнюю очередь для российского диктатора Владимира Путина. Об этом пишет обозреватель The Telegraph, бывший офицер регулярной армии Великобритании Хэмиш де Бретон-Гордон.

Превосходство военной мощи США

Он отмечает, что война в Иране доказала очевидный факт - качественное превосходство американской и союзной авиации над российскими системами, ведь поставляемые Россией батареи С-300, развернутые Ираном, теперь представляют собой искореженные обломки.

Защита Москвы лучше, поскольку имеет не только С-400, но и усовершенствованные системы С-500. Однако у российских вооруженных сил есть критические слабости – в частности, дефицит радиолокационных самолетов А-50, жизненно важных для обнаружения низколетящих угроз, таких как беспилотники и крылатые ракеты.

"Что касается хваленых С-500, то еще один момент, который проявился на протяжении всей войны на Украине, – это преувеличенный характер заявлений России о наличии у нее передового вооружения", - отмечает эксперт.

Урок для России

Возникает вопрос, преследуют ли нынешние удары по Ирану более одной цели.

"Возможно, в мышлении Вашингтона есть определенная последовательность: Венесуэла, затем Иран и, в конечном итоге, Кремль… Психологический эффект от продемонстрированной силы часто оказывается сильнее самой силы", - отмечает аналитик.

Лидер России Владимир Путин затягивает время в мирных переговорах, и его стратегические цели в Украине не изменились с начала вторжения Однако недавние события могут заставить его задуматься, считает Бреттон-Гордон.

"Американский главнокомандующий, демонстрирующий готовность применять подавляющую военную мощь, – это совсем другое дело, чем тот, кто просто угрожает ею", - подчеркивает он.

Действия США также имеют прямые последствия для войны в Украине. Иран долгое время поставлял России критически важную технику, особенно беспилотники и боеприпасы. Если эта линия поставок будет нарушена или уничтожена, военные усилия Москвы пострадают.

Что наиболее важно, если послание Вашингтона Тегерану будет заключаться в том, что окно для переговоров закрылось, отголоски в Кремле будут очевидны. Путину теперь придется подумать, остается ли затягивание жизнеспособной стратегией, или время больше не является его союзником, отмечает аналитик:

"Возможно, попытки заморозить конфликт на Украине значительно усилятся: давление на самого Путина теперь будет, в лучшем случае, неприятным, учитывая захват власти Мадуро и смерть Хаменеи. Продолжение войны больше не сводится к отправке молодых солдат на смерть: сам Путин находится в опасности".

Россия и война в Иране

Ранее американские чиновники на условиях анонимности сообщили журналистам, что Россия может передавать Ирану информацию, которая используется для атак на американских военных и объекты США на Ближнем Востоке.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон предупредил Москву о недопустимости передачи разведывательной информации Ирану. Он добавил, что лично передал соответствующее предупреждение российской стороне.

