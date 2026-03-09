Доллар подешевел в начале недели: курс валют в банках и обменниках

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,45 грн, а евро – 50,35 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 9 марта, снизился на 3 копейки и составляет 44,02 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,45 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 51,20 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,35 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,05 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,85 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,45 грн/евро, а курс продажи - 51,12 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 9 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,73 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

В отношении евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,54 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 36 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что с 9 по 15 марта курс доллара в Украине будет находиться в пределах 42,5-43,35 гривни на межбанке и 42,5-43,5 гривни на наличном рынке.

