Графики отключений электроэнергии в четверг: когда не будет света 22 января

Причиной введения ограничительных мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В четверг, 22 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленности, сообщает "Укрэнерго".

В компании отметили, что вынуждены поочередно отключать свет в домах и ограничивать потребление электричества промышленностью из-за "последствий российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты".

В "Укрэнерго" также напомнили, что продолжительность отключений может измениться, и отметили, что актуальный график отключений света можно найти на официальной странице соответствующего облэнерго.

Диспетчеры энергосистемы также в очередной раз призвали украинцев экономить электроэнергию, когда она появляется по графику.

Графиков для Киева не будет

ДТЭК обнародовала видеообращение, в котором представительница компании предупредила, что плановые графики почасовых отключений света в Киеве пока не применяются.

"После вчерашней атаки врага по энергообъектам столицы энергетики в первую очередь запитали критическую инфраструктуру. Но энергосистема города работает в глубоком аварийном режиме, доступной электроэнергии в разы меньше, чем нужно Киеву зимой", – говорится в обращении.

Как заявили в компании, свет для бытовых потребителей сейчас включают и выключают в ручном режиме в зависимости от текущего состояния системы. Из-за этого отключения могут быть длительными и неравномерными.

Отключение света: последние новости

Как писал УНИАН, в ночь на 20 января Россия атаковала Киев и ряд регионов ударными беспилотниками и ракетами различных типов. Из-за последствий атаки в ряде регионов Украины применены экстренные отключения.

Из-за сложной энергетической ситуации в столице в результате российской атаки был увеличен интервал движения поездов метро.

Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев отметил, что из-за последствий атаки РФ 20 января киевляне будут сидеть без света до 20 часов.

