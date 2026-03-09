Почему картофель прорастает и можно ли его употреблять в пищу: важные советы

Темные, влажные и теплые условия, к которым картофель привык во время пребывания под землей, способствуют образованию ростков.

При определенной подготовке проросший картофель все еще может быть безопасен для употребления, но безопаснее пересадить его, чем срезать ростки или готовить с ними, пишет Tasting Table.

Издание объясняет, что ростки картофеля содержат соединения, в частности, гликоалкалоиды, такие как соланин и чаконин, которые задерживаются в кожуре картофеля и становятся токсичными для организма.

Стоит знать, что при употреблении такого картофеля в больших количествах может произойти расстройство желудка или несварение.

Видео дня

В статье уточняется, что картофель уже содержит гликоалкалоиды, но в ростках это соединение более концентрировано.

"Неприглядные ростки, торчащие из вашего картофеля, являются мощным органическим растительным материалом, наполненным энергией для нового цикла роста в почве", - объясняется в публикации.

Также издание объясняет, что причиной появления ростков на картофеле, который хранится в кладовой, является то, что клубень считает, что он находится под землей и что наступила весна.

"Темные, влажные и теплые условия, к которым картофель привык во время пребывания под землей, способствуют образованию ростков, которые являются важной составляющей естественного процесса размножения", - говорится в статье.

Чтобы предотвратить прорастание картофеля, следует хранить овощ в прохладном, темном месте с достаточным количеством воздуха, например, в ящике для молока в кладовой.

Сажать такой картофель следует на глубину от 15 до 20 см. При этом его ростки должны быть направлены вверх. Расстояние от других проросших картофелин при посадке должно составлять от 30 до 40 см. Чтобы получить максимальный урожай, картофель лучше сажать в месте, где много солнца или полутень.

Добавляется, что примерно через 60-100 дней после посадки проросший картофель должен дать новый урожай, который уже можно собирать. Эксперты советуют для получения большего урожая разрезать проросший картофель на несколько частей, чтобы на каждой был росток.

Если нет земельного участка, издание рассказало, что картофель можно высадить в контейнеры. Овощ следует посадить на глубину 7,5 см в контейнер с хорошо дренированной почвой.

"Этот сезонный совет лучше всего работает летом и в начале осени, но картофель может хорошо расти и при посадке в конце весны или в начале зимы, если нет морозов", - рассказывает издание.

Другие советы для владельцев огорода

Ранее УНИАН сообщал, что садоводы дали советы, как можно использовать кожуру апельсина на огороде.

Также мы писали, что опытные дачники дали совет новичкам, чем стоит опрыскивать рассаду от вредителей.

Вас также могут заинтересовать новости: