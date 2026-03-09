Метеорит пробил крышу дома в Германии (фото, видео)

Падение метеорита наблюдали жители сразу нескольких европейских стран.

В западной части Германии зафиксировали падение фрагментов метеорита, которые повредили крыши домов. Об этом сообщает blue News.

По данным полиции, вечером 8 марта в районе Гюльс города Кобленц фрагмент сгоревшего небесного тела упал на крышу жилого дома. Пострадавших нет. На место прибыли пожарные и полиция. Правоохранители сообщили, что угрозы для жителей больше нет.

Повреждения зданий также зафиксировали в других районах.

Перед этим жители нескольких регионов Германии сообщали в соцсетях о ярком светящемся объекте в небе. Очевидцы описывали его как "ярко горящую ракету" или "огненную вспышку".

Светящийся след небесного тела также был хорошо виден в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге, Бельгии и нескоторых частях Франции.

Сначала некоторые предполагали, что речь может идти о ракете, однако полиция заявила, что признаков угрозы безопасности нет. Позже подтвердилось, что повреждения были вызваны фрагментами метеорита.

Метеорит в Шотландии - подробности

3 июля прошлого года в Шотландии зафиксировали падение метеорита. Ученые подсчитали, что метеорит весил более 60 кг и вероятно происходил из внутренней части главного пояса астероидов. Его полет зафиксировали 14 камер, а о происшествии сообщили почти 150 очевидцев.

Позже власти объявили настоящую охоту за обломками небеского тела. Предполагалось, что могли уцелеть обломки весом до 10 килограммов, однако поиски не дали результатов.

