'Знаю замысел главнокомандующего в деталях': командир ответил, может ли РФ пойти на Запорожье

По словам военного, обычно командование готовит три плана развития событий.

В настоящее время нет непосредственной угрозы наступления РФ на Запорожье. Об этом заявил командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов позывной Перун в интервью "Радио Свобода".

"Да, на данный момент Запорожье в безопасности", - отметил он.

Когда у военного спросили, будет ли такая ситуация продолжаться в долгосрочной перспективе, он подчеркнул, что все будет зависеть от "течения событий, которые сейчас будут реализовываться в ближайшее время".

"Уже в зависимости от того, чем они завершатся, мы увидим результат. Здесь вопрос в чем? Я знаю замысел главнокомандующего в деталях. Есть только один вопрос - сможет ли страна обеспечить достаточный ресурс для реализации этого замысла? Замысел очень хороший. Замысел имеет и определенное оперативное видение, и стратегическое видение", - объяснил Филатов.

Однако командир говорит, что все военные операции идут не по плану. В основном командование готовит три плана развития событий, однако, по мнению Перуна, даже если бы таких планов было 10, "все равно мы, ни в коем случае, не попадем именно в тот разрез, который планировали".

По словам военного, замысел главнокомандующего может решить "сразу два вопроса" - на Запорожском направлении и в Днепропетровской области.

"Как показал опыт, главком умеет планировать сложные операции. То, что мы ее реализуем при численном преимуществе со стороны противника - это демонстрация того, что наша армия более эффективна. Но, все равно, баланс ресурса здесь имеет критическое значение", - подчеркнул Филатов.

Также Дмитрий Филатов заявил, что РФ почти оккупировала Гуляйполе, но это часть замысла. По его словам, в ближайшее время "все поймут, почему именно так идет ход".

"Противник рассматривает Запорожское направление как следующее направление воздействия на Вооруженные силы. Чем это обусловлено? Во-первых, Запорожье является очень мощным промышленным городом. И очевидно, что воздействие на сам город будет иметь существенные последствия для промышленности, для нашего государства и для устойчивости Вооруженных сил", - подчеркнул военный.

В то же время в пресс-службе 225-го отдельного штурмового полка ВСУ высказались о попытке россиян прорваться возле Гуляйполя.

"Россияне из 40 ОБрМП снова попытались прорваться на Гуляйпольском направлении. Вчера им не удалось осуществить проникновение малой пехотной группой, но по неизвестным причинам они поверили в собственные силы и решили на этот раз заехать на броне", - сказали военные.

