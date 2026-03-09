'Это жирные цели': ветеран раскрыл последствия атак по российским объектам в Крыму и Донецке

В частности, об этом свидетельствуют выбранные средства поражения.

Украина превращает Крым в "очень большую Чернобаевку" для российской ПВО. Такое мнение высказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра в эфире Radio NV, комментируя результаты ударов Сил обороны по территории временно оккупированного полуострова.

"Мы просто очень хорошо знаем, что как только мы его там уничтожаем, туда сразу привозят новое. А я напомню, что новое ПВО россияне сейчас не производят. Они полностью зависят от того запаса, который у них остался. Этот запас не безграничен, как мы можем видеть по тому, как все густеет на карте тех точек, куда мы долетаем – как дронами, так и ракетами", – сказал Дикий.

Он пояснил, что российская ПВО активно работает по украинским целям во время атак Сил обороны. Однако им не хватает средств для отражения таких ударов.

Видео дня

"У них и базово достаточно серьезная проблема, как накрыть такую аудиторию. А мы еще и регулярно эту ПВО прореживаем. И для этого особую роль играет Крым. Мы хорошо знаем, что на место каждого уничтоженного ЗРК, они буквально в течение 2 недель обязательно именно туда привозят новый. Нам часто интереснее в Крыму даже не так уничтожать цели, а использовать их как приманку", – добавил эксперт.

Комментируя удары Сил обороны по оккупированному Донецку, эксперт отметил, что атака осуществлялась западными средствами поражения, которых в Украине дефицит.

"И ATACMS, и Storm Shadow, они у нас считаются поштучно. И если их одновременно еще и использовали по целям в Донецке, то они действительно того стоили, это жирные цели. И это, можно сказать, наказание за дерзость. Донецк не настолько далеко от линии фронта, чтобы позволять там себе разворачивать какие-то серьезные производства или склады. Но Донецк – не Елабуга. Он расположен не там, чтобы позволять себе что-то кроме просто привезти Шахеды и оттуда запускать", – пояснил Дикий.

Удары по РФ: важные новости

Ранее о том, что для ударов по Донецкому аэропорту Силы обороны использовали ракеты ATACMS и SCALP, сообщали в Генштабе. Там отметили, что целью атаки стали места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА противника типа "Шахед".

В то же время в Крыму ВМС сообщили об успешном поражении трех российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" и мобильной огневой группы врага. Кроме того, украинские защитники поразили российский скоростной десантный катер проекта 02510 "БК-16".

Вас также могут заинтересовать новости: