Точно не 30-50 тысяч долларов: аналитики ответили, сколько на самом деле стоит 'Шахед'

В сети часто появляются оценки стоимости иранских дронов Shahed-136 на уровне 30-50 тысяч долларов, однако такие цифры вызывают сомнения, считают аналитики Defence Express. По их словам, особенно если учесть, что в 2022 году Иран продавал эти беспилотники России значительно дороже - примерно по 200-300 тысяч долларов за единицу.

Как отмечают специалисты, в последнее время тема стоимости Shahed-136 активно обсуждается на фоне сравнений с ценой средств их перехвата. В частности, это происходит после предложений Украины экспортировать дешевые дроны-перехватчики. Параллельно распространяется и утверждение, что для уничтожения "шахидов" якобы используют системы Patriot или THAAD, хотя на практике это "явно не так".

В разных оценках цена Shahed-136 колеблется от 20-30 до 50 тысяч долларов. Однако даже 50 тысяч, по мнению экспертов, выглядят слишком низкой суммой. Для сравнения, украинские беспилотники FP-1, в конструкции которых максимально делается ставка на удешевление, стоят около 55 тысяч долларов.

В то же время Shahed-136 является технически более сложным и тяжелым в производстве аппаратом. Поэтому его себестоимость вряд ли может быть ниже, чем у подобных дешевых дронов.

Если обратиться к известным контрактам, в 2022 году Россия закупала у Ирана комплекты для сборки Shahed-136 по цене более 370 тысяч долларов за единицу, напоминает Defence Express. При больших объемах заказа цена снижалась: примерно 290 тысяч долларов при партии в 2000 единиц и около 193 тысяч долларов при заказе 6000 дронов.

Впоследствии производство этих беспилотников почти полностью локализовали в России. Там конструкцию и технологию изготовления упростили, что позволило значительно снизить себестоимость. По оценкам, в 2025 году цена одного дрона могла упасть примерно до 70 тысяч долларов, хотя она может отличаться в зависимости от комплектации.

Таким образом, если в 2022 году иранские комплекты Shahed-136 стоили на экспорт около 200 тысяч долларов, то российское производство смогло уменьшить эту сумму примерно до 70 тысяч благодаря масштабированию производства и упрощению конструкции.

Иран, несмотря на собственное производство этих беспилотников, вряд ли достиг таких же масштабов, как Россия. Поэтому вполне вероятно, что для самого Ирана себестоимость Shahed-136 может быть выше 70 тысяч долларов, но вряд ли ниже.

К тому же в сети уже появлялись фотографии обломков дронов Shahed-136 российского производства, которые, вероятно, применял сам Иран. Это может свидетельствовать о том, что Тегеран мог закупать беспилотники российского лицензионного производства - из-за их более низкой цены и больших объемов выпуска.

Впрочем, все эти оценки остаются лишь предположениями. Точная актуальная стоимость Shahed-136 - как российского, так и иранского производства - неизвестна и определить ее достаточно сложно. Однако даже приблизительные расчеты показывают: цена этих дронов точно не составляет 20, 30 или даже 50 тысяч долларов за единицу.

Напомним, по данным Forbes, Россия переходит на более быстрые "Герань", чтобы обойти украинские перехватчики.

Это модернизированные варианты дронов, созданных на базе иранских Shahed, которые имеют большую скорость и могут осложнить работу украинской ПВО.

Говорится, что с 2022 года "Герань" стала основой российской бомбардировочной кампании и с тех пор прошла несколько модернизаций. Они получили, в том числе, системы защиты спутниковой навигации, ограниченное дистанционное управление на финальной фазе атаки, камеры и элементы искусственного интеллекта.

