Жена Мирошниченко трогательно поздравила его с 40-летием (видео)

К поздравлениям также присоединились дети и родители именинника.

Жена известного украинского ведущего Тимура Мирошниченко - Инна - трогательно поздравила его с праздником.

Сегодня, 9 марта, мужчина празднует свой день рождения. Тимуру исполнилось 40 лет. По случаю юбилея Инна опубликовала видео в своем Instagram, на котором она, дети и родители поздравляют именинника. К слову, семья Мирошниченко сейчас находится на отдыхе на Бали.

"Сегодня нас разделяют тысячи километров. Мы планировали в этот день быть вместе, но жизнь учит ничего не планировать. Знаю твои мечты и ценности и, что лучшим подарком для тебя будет осознание, что и я, и дети, и наши родители сейчас испытывают счастье до слез, благодарность и "никогда не думали, что...". Ты делаешь каждый наш день похожим на сказку! Ты слышишь, заботишься, беспокоишься, искренне любишь! Ты муж, отец, сын и зять, о котором все мечтают. Ты знаешь, как сильно мы тебя любим и ценим! Ты партнер, подаренный мне Вселенной. Спасибо тебе за все, что мы делаем вместе", - написала возлюбленная ведущего.

