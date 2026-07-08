Крымский рубильник off: СБС поразили ключевую точку подачи электричества в Крым из России

Протяженность поврежденного энергомоста составляет 14,5 км. Он проложен с помощью четырёх подводных кабелей.

В среду, 8 июля, был нанесен удар по ключевой точке ввода электроэнергии в оккупированный Крым из Российской Федерации, а также по пяти электроподстанциям, полигону и трем РЛС. Об этом сообщил в Telegram командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр).

По его словам, речь идет о поражении ключевого объекта приема электроэнергии – энергомоста "Кубань-Крым", являющегося точкой входа с материка РФ на оккупированный полуостров.

"Длина энергомоста – 14,5 км, он проложен в виде четырёх подводных кабельных линий. Пораженный переходный пункт ПП-2 "Крым" принимает эти подводные кабели и переводит их в воздушные ЛЭП", – заявил Мадяр.

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Он подчеркнул, что в течение ночи в оперативной глубине оккупантов в Крыму и южной части ТОТ "Птицы" СБС поразили 53 военные цели.

В целом, как отметил командующий, 1–8 июля "Птицы" СБС нанесли удары уже по 50 энергоузлам в Крыму и южной части ТОТ.

"Глубокого и тотального блэкаута не избежать", – подчеркнул он.

Поражения БПЛА в Крыму: последние новости

Как сообщал УНИАН, Силы беспилотных систем ВС Украины в течение двух суток поразили 19 танкеров с топливом, которые находятся под международными санкциями. Речь идет о судах теневого флота России.

Работали пилоты батальона "Кайрос", входящего в состав 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра", 413-го отдельного полка СБС "Рейд" и 1-го отдельного центра СБС.

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