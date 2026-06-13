Почему цены на нефть пока не взлетели до небес и сколько она может реально стоить – WSJ

Мировые запасы энергоресурсов стремительно сокращаются.

Несмотря на блокирование Ормузского пролива, цена на нефть уже более трех недель держится ниже 100 долларов за баррель, в частности, 12 июня она составляла 84,88 доллара. Однако участники отрасли утверждают, что худшее еще впереди и топливо может подорожать до 150-160 долларов за баррель.

Даже если военные действия прекратятся, мировые запасы нефти стремительно сокращаются, приближаясь к критическому минимуму. Почему цены на нефть пока не взлетели до рекордных уровней – объясняет The Wall Street Journal.

Первым фактором является спад в крупнейшем в мире импортере, Китае. В мае Пекин импортировал 7,8 млн баррелей в день по сравнению с обычными 11 млн баррелей в день, что является самым низким уровнем за почти восемь лет.

Видео дня

Отсутствующие 3 миллиона баррелей – что примерно равно суммарному ежедневному потреблению нефти Италией и Францией – унесли значительную часть мирового спроса, сдерживая цены.

Второй фактор – единичные танкерные перевозки с выключенными транспондерами. По данным Kpler, с начала мая через Ормузский пролив на мировые рынки поступило около 100 миллионов баррелей неиранской нефти, или примерно 2,5 миллиона баррелей в день.

Это все еще лишь часть от 15 миллионов баррелей в день, которые транспортировались до войны, но это значительное улучшение по сравнению с примерно 1 миллионом баррелей в день неиранской нефти, поступавшей в апреле.

Важным фактором оказалась энергетическая устойчивость мира. Кризис в Ормузе начался в "подходящий" момент, когда у мира были энергетические резервы. Кроме того, страны ввели меры, призванные помочь потребителям в условиях роста цен.

С годами мир становится все более энергоэффективным. По данным Всемирного банка, с 2000 года энергия, необходимая для создания одного доллара валового внутреннего продукта с учетом инфляции, снизилась примерно на треть в США и Европе и примерно на 40% в Китае.

Четвертым фактором стали новые маршруты транспортировки нефти. Нефтепровод "Восток-Запад" в Саудовской Аравии и более мелкий трубопровод в ОАЭ помогают производителям из Персидского залива обходить Ормузский пролив. Вместе они транспортируют почти 9 миллионов баррелей нефти в день.

WSJ также считает необходимым выделить "фактор Трампа". На протяжении всего конфликта президент США Дональд Трамп часто и активно публиковал посты в социальных сетях. После них цены на нефть могли на некоторое время просесть.

Важно отметить, что к декабрю запасы жидкого топлива наиболее экономически развитых стран упадут ниже 2,3 миллиарда баррелей – что станет самым низким уровнем с начала отслеживания в 2003 году. Если глобальный запас сократится достаточно, цены могут стремительно взлететь до 150-160 долларов за баррель.

Война Трампа против Ирана – главные новости

Накануне стоимость нефти резко упала на фоне сигналов о возможном соглашении между США и Ираном – до самого низкого уровня почти за два месяца.

США и Иран согласовали текст предварительного мирного соглашения, которое предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива без взимания пошлин и отмену санкций против Ирана при условии соблюдения договоренностей.

Вас также могут заинтересовать новости: