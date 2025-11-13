Часть зарубежных активов российской компании может быть национализирована.

За зарубежными активами российского нефтяного гиганта "Лукойл", который попал под американские санкции, выстроилась очередь покупателей из Азии и Европы, сообщает Reuters.

По данным источников издания, государственная компания Казахстана "КазМунайГаз" изучает предложение о приобретении местных активов "Лукойла". Журналисты объясняют, что российский нефтяной гигант имеет долю в Карачаганаке, одном из крупнейших в мире месторождений газа и конденсата на западе Казахстана, вместе с компаниями Eni, Shell, Chevron и "КазМунайГаз".

В то же время в Министерстве энергетики Казахстана заявили, что "любое новое партнерство будет решаться участниками проекта с учетом санкций".

Не против получить часть зарубежной собственности другой нефтяной гигант - Shell. По данным источников журналистов, компания заинтересована в покупке доли "Лукойла" в месторождениях в Гане и Нигерии. Представители компании отказались комментировать эту информацию журналистам Reuters.

Нефтеперерабатывающий завод российского нефтяного гиганта в Болгарии хотят приобрести государственная компания Азербайджана Socar и турецкая Cengiz Holdi. В то же время, издание отмечает, что соответствующую заявку они подали до введения санкций США. По данным турецких СМИ, Cengiz Holdi продолжает претендовать на НПЗ подсанкционного нефтяного гиганта.

Кроме этого, по данным источников журналистов, "Лукойл" хочет избавиться и от активов в Египте. О своих планах компания якобы уведомила тамошнее правительство.

Правительство Молдовы, которая критически зависима от поставок топлива со стороны российского нефтяного гиганта, начало переговоры о национализации инфраструктуры "Лукойла" в аэропорту Кишинева, сообщил директор аэропорта Серджиу Спояла.

"Лукойл" стоит перед сложным выбором, считает старший научный сотрудник Центра Карнеги "Россия-Евразия" и бывший руководитель отдела стратегии российской нефтяной компании "Газпром нефть" Сергей Вакуленко.

По его словам, если компания продаст свои активы, выручка может быть заморожена Министерством финансов США. Однако отложение действий, вероятно, будет означать национализацию некоторых активов или их замораживание, добавляет Вакуленко.

Санкции США против РФ

Как сообщал УНИАН, 22 октября США, впервые за время президентства Дональда Трампа ввели санкции против РФ. Под удар попали российские нефтяные компании "Лукойл" и "Роснефть".

Из-за ограничений "Лукойл" объявил о продаже своих зарубежных активов швейцарскому трейдеру Gunvor.

Однако Gunvor, которую американский Минфин назвал "швейцарской марионеткой Кремля", впоследствии отказалась от покупки активов из-за риска попасть под вторичные американские санкции.

На фоне американских ограничений и сложностей с продажей активов акции "Лукойла" продолжают дешеветь. По мнению специалистов, российская компания может потерять активы на 14 млрд евро после того, как США заблокировали попытки швейцарского трейдера Gunvor приобрести Lukoil International.

