"Лукойл" может потерять 15-17% всей добычи углеводородов.

Акции компании "Лукойл" продолжают дешеветь на Московской бирже четвертую неделю подряд на фоне американских санкций и сорванной сделки по продаже иностранных активов компании. Об этом сообщает The Moscow Times.

На торгах в среду бумаги "Лукойла" падали до 4900 российских рублей за штуку - самого низкого уровня за последние два с половиной года. За день котировки компании обвалились на 4,6%, с начала недели - на 7,4%, а с 23 октября, когда были введены санкции, - на 18,6%.

В результате рыночная капитализация крупнейшей частной нефтяной компании РФ уменьшилась на 777 миллиардов рублей (9,6 миллиарда долларов).

Компания "Лукойл" стала лидером по снижению среди "голубых фишек" на бирже. Инвесторы считают, что из-за санкций компании не удастся выйти из иностранных активов без существенных потерь.

"Лукойл" теряет позиции

Аналитики отмечают, что "Лукойл" столкнулся с практически полным параличом на зарубежных рынках.

По мнению специалистов, российская компания может потерять активы на 14 млрд евро после блокирования США попытки швейцарского трейдера Gunvor приобрести Lukoil International.

У компании есть время до 21 ноября, чтобы продать или списать свои международные активы, тогда как западные компании спешат выполнить требование США о разрыве связей с российской стороной.

Сообщалось, в частности, что Румыния должна взять под контроль румынскую "дочку" российского "Лукойла".

Новые санкции против Кремля

Напомним, недавно власти Соединенных Штатов ввели новые ограничения в отношении РФ, которые коснулись ее нефтяных гигантов - компаний "Роснефть" и "Лукойл". Практически сразу после введения ограничений акции компаний начали стремительно падать.

Эксперты считают, что новые американские санкции являются болезненными для РФ, но не являются фатальными. Сейчас в американской администрации готовят новые ограничения, которые могут заставить Россию пересмотреть свою позицию относительно войны в Украине.

