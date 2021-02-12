Игорь Орел

Зима 2021 года запомнится надолго. Не только из-за морозов и обильных снегопадов, которых в Украине не было долгое время, а в первую очередь из-за того, что украинская энергетика оказалась на пороге глубочайшего кризиса.

Балансировать энергосистему удается с огромным трудом, дефицит электроэнергии приходится покрывать импортом, а отрасли угрожает финансовый коллапс. Проблемы, накапливающиеся годами, всплыли на поверхность - как финансовые, так и технические.

В середине второй недели февраля, в преддверии очередной волны свирепых морозов, когда потребление электроэнергии значительно увеличится, 12 энергоблоков тепловых электростанции находились в аварийном ремонте, а еще пять блоков были остановлены из-за отсутствия топлива - угля.

Общие запасы этого вида топлива на складах украинских электростанций находятся на рекордно низком уровне - более 300 тысяч тонн, что в семь раз ниже, чем в прошлом году. Многие станции, работают «с колес» или перешли на сжигание более дорого резервного топлива - природного газа.

По словам главы энергохолдинга ДТЭК, владеющего большинством тепловых электростанции страны, Максима Тимченко, рост аварийности на тепловых электростанциях был вызван финансовым дефицитом в отрасли, которая по оценкам ДТЭК составляет 50 миллиардов гривень, из-за чего расходы на ремонты и объемы капитальных инвестиций были существенно сокращены как тепловой, так и атомной генерацией.

На сегодня в работе находятся только десять из 15 энергоблоков атомных электростанций. В этот непростой период пять атомных энергоблоков проходят плановые ремонты.

В госкомпании «Энергоатом», которая является оператором всех АЭС страны, это объяснили тем, что энергоблок можно выводить в ремонт только после полной отработки ним ядерного топлива.

На сегодня в работе находятся только десять из 15 энергоблоков атомных электростанций

Из-за балансовых ограничений выработки электроэнергии на атомных станциях, которые вводило Министерство энергетики весной-летом прошлого года с целью стабилизировать энергосистему из-за возникшего профицита мощностей, к которому привело рекордное производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии, ремонтную компанию энергоблоков атомных станций пришлось сдвинуть на осенне-зимний период.

Кроме этого в госкомпании неоднократно указывали на сложное финансовое состояние и критическую ситуацию с многомиллиардной дебиторской задолженностью.

Государство взяло на себя обязательства субсидировать заниженный тариф на электроэнергию для населения, а также завышенный «зеленый» тариф для производителей электроэнергии из возобновляемых источников.

В 2021 году объем этих выплат может составить более 80 миллиардов гривень: свыше 50 миллиардов гривень на покрытие социальной цены для населения и более 30 миллиардов гривень для «зеленой» генерации.

Основное бремя по этим выплатам лежит на государственных компаниях - «Энергоатом» и «Укрэнерго», что уже в этом году угрожает банкротством этих компаний, а для Украины коллапсом рынка электроэнергии. Это без учета задолженности за предыдущий период перед «зеленой» генерацией, для погашение которой правительство планирует выпустить облигации на 24 миллиарда гривень.

Дополнительные трудности создают манипуляции на рынке электроэнергии, когда трейдеры, пользуясь существующими лазейками в нормативной базе, искусственно обваливают цены, что приводит к миллиардным убыткам и усиливает кризис.

Почему-то за два года работы энергетического рынка эти недостатки так и не были устранены.

О том, что наш национальный рынок требует серьезного усовершенствования, заявили и в Европейском Союзе. Согласно тексту резолюции о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации Европейский парламент призвал нашу страну завершить реформу нового рынка электроэнергии и внедрить законодательство Европейского Союза. По стандартам ЕС украинский энергорынок все еще остается неконкурентоспособным.

О том, что наш национальный рынок требует серьезного усовершенствования, заявили и в Европейском Союзе

Кроме этого Европарламент отметил необходимость модернизации существующих электростанций страны, а также призвал отказаться от перекрестного субсидирования, то есть привести цены на электроэнергию для населения к рыночному уровню. На сегодня цены на электроэнергию для населения в 2-3 раза ниже, чем для промышленных потребителей.

Необходимость повышения цен на электроэнергию для бытовых потребителей до рыночного уровня назрела уже давно. Первая попытка ликвидации перекрестного субсидирования была предпринята еще в 2015 году, когда был утвержден двухлетний график повышения тарифов на электроэнергию для населения.

В конце 2020 года правительство Дениса Шмыгаля предприняло робкую попытку повысить тарифы для населения, отменив льготную цену в 90 копеек за первые 100 кВт/ч. Для большинства жителей страны это повышение привело к росту платежки почти на 80 гривень. Такое решение руководства страны вызвало волну общественного негодования и критики.

С апреля стоимость электроэнергии в Украине может вырасти еще больше. Пока что неизвестно, какой вариант повышения выберет правительство.

Возможно, будет утвержден новый поэтапный график повышения тарифов для населения в течение нескольких лет, а может произойти одномоментное повышение для всех на 30-50 процентов. Как вариант, правительство может снова разделить тариф по объему потребления: кто потребляет более 300 кВт будут платить рыночную цену, а те, кто меньше, - субсидированную.

В любом случае, жители нашей страны должны четко понимать, почему растут тарифы на электроэнергию.

Украинцев надо убедить, что их средства пойдут не на выплаты по одному из самых высоких на континенте «зеленых» тарифов, а на развитие национальной энергосистемы, повышение ее надежности; чтобы украинская энергосистема в итоге стала частью европейской, навсегда отсоединившись от России.

Для этого у страны должна быть четкая последовательная стратегия развития энергетического сектора, а также, как минимум, полноценный министр энергетики, которого уже почти год не могут назначить, даже несмотря на очевидный для всех глубокий кризис в отрасли.

Игорь Орел

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